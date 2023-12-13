Cildiye profesörüden uyuza karışı kıyafet uyarıları

Kaynak: İHA
Dermatoloji (Cildiye) Uzmanı Prof. Dr. Zennure Takcı son zamanlarda uyuz hastalığının arttığına dikkat çekerek uyarılarda bulundu.

Dr. Takcı, vatandaşlara kıyafet denemek, şal kullanmak ve çocukların kıyafetlerini paylaşmamak gibi konularda uyarılarda bulundu.

Cildiye Uzmanı Prof. Dr. Zennure Takcı, uyuz hastalığının son yıllarda arttığını ve 30 ile 50 yıllık bir döngü içinde olduğumuzu belirtti.

Prof. Dr. Takcı, uyuzun sadece insandan insana bulaşan bir parazit olduğunu ve hayvanlardan kaynaklanmadığını vurguladı.

Uyuz hastalığının belirtilerinin 2-3 hafta sonra ortaya çıktığını ve gece kaşıntısının en önemli işaret olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Takcı, uyuz hastalığına yakalanan kişilerin aile bireylerinin de tedavi olması gerektiğini ve kıyafetlerin 60 derecede yıkanması ya da poşet içinde bekletilmesi gerektiğini hatırlattı. Ayrıca, Prof.

“BUNLARA DİKKAT”

Vatandaşların günlük hayatta dikkat etmesi gerekenlere değinen Prof. Dr. Takcı, şunları dile getirdi:

“Vakaların çok arttığı bu salgın döneminde halkımızın şunlara dikkat etmesi çok önemlidir. Kıyafet alırken deneme kabinlerinde sizden önceki kişi eğer uyuz hastası ise parazit yükü fazla ise kıyafetlere bulaşmış olabilir. Bu dönemde kıyafet denerken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Kış mevsimindeyiz. Soğuk havada restoranlara gittiğimizde üstümüze şal alabiliyoruz. O şallar aracılığı ile uyuz hastalığı bulaşabilir. Buna dikkat edelim. Kreşlerde ve okullarda çocuklar birbirleriyle temas ederek oynamaya çok seviyorlar. Kabanları üst üste asılabiliyor. Kabanların yakın durması ya da kıyafetlerin üst üste olması ya da birbirlerinin yeleklerini kazaklarını giymeleri yoluyla da uyuz hastalığı çok hızlı bulaşabiliyor. Burada okul öğretmenlerine de görev düşüyor.”

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