Çileğin çok az bilinen yararları

Çilek hem tatlı ihtiyacınızı gideren hem de şeker oranı çok yüksek olmayan bir meyve. Çilekte bol miktarda demir ve fosfor bulunmaktadır. Çilek hem tatlı ihtiyacınızı gideren hem de şeker oranı çok yüksek olmayan bir meyve. Alerjiniz yok ise tatlı isteğinizi çilek yiyerek geçirebilirsiniz.

NELERE İYİ GELİYOR



Sigara dumanının etkilerini azaltır.

Sigara içilen bir odadayken gün boyunca ağza iki çilek atılması önerilir.

Çocuk felci ve ağız-deri yaralarına yol açan virüsleri öldürücü etkisi vardır.

Kansere yakalanma riskini azaltır.

Mide ve bağırsak zayıflıklarını giderir.

Safra kesesi hastalıklarına iyi gelir.

Yüksek ateşi düşürür. Dişlere ve diş etlerine iyi gelir, diş taşlarının oluşmasını engeller.

Strese iyi gelir, sakinleştirici etkisi vardır.



