Çilek detoksu neye yarar

İşte Çilek detoksunun yararları…

ÇİLEK DETOKSU NEYE YARAR?

İnsanlar, detoks işlemi uyguladıklarında vücutlarındaki zararlı maddeleri daha kolay bir şekilde atarken vücutlarını en verimli hale getirmiş oluyorlar. Bu amaç için eğer kişiler çilek ve belirli maddelerin kullanıldığı karışımı kullanırlarsa bu işlem çilek detoksu olarak isimlendiriliyor.

İnsanların zararlı maddeleri olabildiğince kısa sürede vücutlarından atması gerekiyor. Aksi halde, iç organlar istenilen şekilde çalışmaya devam edemezken birçok farklı hastalığa maruz kalma riski de artış gösteriyor. Malzemelerinin kolayca bulunması, kolay bir hazırlanış aşaması ve etkilerinin çok büyük olması sebebiyle insanlar bu detoksu sıklıkla tercih ediyor.

GEREKEN MALZEMELER

Çilek detoksu denildiğinde herkes hazırlanacak olan karışımın içerisinde ana malzeme olarak çileğin kullanılacağını biliyor. Ancak bunun yanında kullanılan ürünlerin de karışım istenen faydayı göstermesi için çok büyük önemi bulunuyor.

Bu detoksun hazırlanması için ilk olarak kişilerin 10-11 adet çileği hazır hale getirmesi gerekiyor. Özellikle mevsiminde tüketildiğinde çok daha faydalı olabiliyor. Bunun yanı sıra 1 adet küçük limonun suyuna, 1 adet yeşil elmaya, birkaç dal naneye ve son olarak 1 litre suya ihtiyaç olmaktadır. Bu malzemeler genelde evlerde bulunan ürünler olduğundan insanlar kolaylıkla detoks için hazırlıklarını tamamlayabilirler.

HAZIRLANIŞI

Detoks suyunu hazırlamak için ilk aşamada çileklerin ve elmaların temizlenmesi gerekmektedir. Çilekleri çöplerinden ayıran, elmayı kestikten sonra içerisindeki çekirdeklerini çıkaran kişiler meyvelerin tamamını küp şeklinde doğrayabilirler. Bunun ardından limonun suyunun sıkılması gerekmektedir. Bu aşamada kullanıcılar istedikleri yöntemi kullanarak limonun suyunu sıkabilirler. Ardından nanelerin saplarını ayıran kişiler tüm malzemeleri hazırladıkları 1 litre suyun içerisine koyabilirler. Sonrasında belirli bir süre bekledikten sonra karışımın tüketilmesi gerekli detoksun yapılması için yeterli olacaktır. Bu detoksu hazırlarken kişiler isterlerse karışıma buz da ekleyerek daha ferahlatıcı bir hale de getirebilirler. Özellikle yaz aylarında bu detoksu uygulayacak olan kişiler için son derece doğru bir tercih olabilmektedir.

SİGARAYA SON VERİR Mİ?

Sigara üzerinde etkileri olan ürünlerin tamamı sigarayı bıraktıran ürünler ya da karışımlar değildir. Bazı karışımlar insanların sigarayı bırakmasına yardımcı olurken bazıları vücuda verdiği zararları ortadan kaldırmak için çalışmalarını gerçekleştirirler. Çilek detoksu kullanan kişiler, bu detoksu kullanırken çok daha rahat bir şekilde sigarayı bırakmazlar.

Bu ürün, sigaranın zararlı etkilerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olan bir üründür. Birçok kişi, karışımı sigarayı bıraktıktan sonra tüketirken bu sayede akciğerlerinde oluşan zararı minimum düzeye indirmeyi amaçlamaktadır. Doğal bir karışım olan akciğer şurubu yorumları incelendiğinde sigara içmeyi bırakan kişiler bu çilek detoksu sayesinde akciğerlerini temizlerken sigarayı bırakmanın faydalarını da çok daha kısa bir süre içerisinde görmekte.