Çılgın devlet başkanı dinini değiştirecek

Ülkesindeki kemer sıkma politikaları nedeiyle büyük protestolara uğrayan Arjantin’in aşırı sağcı Devlet Başkanı Javier Milei, Gazze’ye karşı destek verdiği İsrail’e ziyarette bulundu.

Milei’nin İsrail’e ilk resmi ziyareti olan bu temaslarda, Arjantin’in İsrail’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını duyurdu. Ayrıca, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı görüşmede HAMAS’ı terör örgütü olarak ilan edeceklerini belirtti.

Milei, İsrail ziyareti sırasında kişisel hahamını da yanına aldı. Kudüs’teki Eski Kent bölgesinde, Yahudiler için kutsal olan Ağlama Duvarı’na sarılarak ağlaması dikkat çekti.

Mitinglerinde sık sık Tevrat’tan alıntılar yapan Milei, ziyaretinde Hıristiyanlıktan Yahudiliğe geçeceğini açıkladı.

Kasım ayında sürpriz bir seçim zaferi kazanan Milei, Buenos Aires’deki bir Yahudi mahallesine giderek bir dini törene katılmıştı.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in “komünizm propagandası” yaptığını iddia eden Milei, İsrail ziyaretinin ardından Vatikan’da Papa ile bir görüşme yapacak.

Öte yandan, Arjantin liderinin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyacağını açıklaması, İsrail’de memnuniyetle karşılandı.

Bugüne kadar ABD, Guatemala, Honduras, Papua Yeni Gine ve Kosova, Kudüs’te büyükelçilik açan ülkeler olmuştu.