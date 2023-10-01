Çılgın Martinez. Gol olup yağdı, Inter farklı kazandı

Inter, Salernitana engelini Martinez'in 4 golüyle aştı

KAYNAK: AA
Çılgın Martinez. Gol olup yağdı, Inter farklı kazandı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 7. haftasında Inter, deplasmanda Salernitana'yı 4-0 yendi.

Ligde şampiyonluk iddiası bulunan takımlarından Inter, Salerno'daki Arechi Stadı'nda yeni sezonda henüz galibiyeti olmayan Salernitana'ya konuk oldu.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan müsabakada ikinci yarıda oyuna dahil olan Inter'in Arjantinli golcüsü Lautaro Martinez sahneye çıktı.

Martinez, 62, 77, 85 (penaltı) ve 89. dakikada attığı gollerle Inter'in, Salernitana'yı 4-0 mağlup etmesini sağladı. Lautaro Martinez, Serie A'da bir maçta, oyuna sonradan yedekten girip 4 gol atarak takımına 3 puan getiren ilk oyuncu oldu.

Bu arada, Inter kadrosundaki milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da ilk 11'de başladığı karşılaşmanın 54. dakikasında yerini Kristjan Asllani'ye bıraktı.

Inter, hafta arasında evinde Sassuolo karşısında aldığı yenilgiyi, Salernitana galibiyetiyle telafi etti. Bu maçtan aldığı 3 puanla, puanını 18’e çıkaran Inter, zirvede yer aldı.

Bu haftayı puansız kapatan Salernitana ise 3 puanla 19. basamakta kaldı.
(AA)

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