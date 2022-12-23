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NBA takımı 4 milyar dolara satıldı

2004'te Phoenix Suns'ı, o dönemin rekor fiyatı olan 401 milyon dolara alan Robert Sarver, 4 milyar dolar karşılığında Mat İshbia ile anlaştığını açıkladı.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 12:26
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Çılgın satış! Ünlü işadamı NBA takımını 4 milyar dolara satın aldı

NBA takımı 4 milyar dolara satıldı
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NBA takımlarından Phoenix Suns, rekor bir bedel karşılığında el değiştiriyor.

ABD'li iş insanı Mat İshbia, Phoenix Suns ve Phoenix Mercury kadın basketbol takımını 4 milyar dolara satın alıyor. 2004'te o dönemin rekor fiyatı olan 401 milyon dolara kulübü satın alan Robert Sarver, Mat İshbia ile yaptığı ortak açıklamada, Suns ve Mercury'nin satışı için kesin anlaşma sağladıklarını duyurdu.

PATRON ÇILDIRDI

Yapılan açıklamada, Math İshbia'nın kardeşi Justin İshbia'nın da kulübe yatırım yapacağı ve başkan yardımcsı olarak görev alacağı ifade edildi. Mat İshiba konuyla ilgili olarak, "Suns ve Mercury'nin yeni başkanı olacağım için çok heyecanlıyım. Her iki takımın da inanılmaz derecek dinamik bir taraftar kitlesine sahip olduğunu biliyorum ve birkaç aydır bunu deneyimleme fırsatım oldu" dedi

ALPEREN DE FORMA GİYİYOR

Anlaşmanın resmiyete kavuşması sonrası Phoenix Suns, NBA tarihinin en pahalı takımı unvanını alacak. Halen bu unvan 3.3 milyar dolarla 2019 yılında Joe Tsai tarafından satın alınan Brooklyn Nets'e ait. İkinci sırada, milli basketbolcumuz Alperen Şengün'ün forma giydiği Houston Rockets geliyor. 2017 yılında Tilman Fertitta, Houston Rockets'ı 2.2 milyar dolara satın almıştı.

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