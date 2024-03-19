Çılgın sevgili! Sevgilisinden ayrıldı metronun üzerine çıktı

Kaynak: DHA
Çılgın sevgili! Sevgilisinden ayrıldı metronun üzerine çıktı
Ankara’nın Sincan ilçesinde sevgilisinden ayrılan bir genç bir metro istasyonunda dikkat çekici bir eylemde bulundu. 17 yaşındaki bu genç, metronun üzerine çıkarak seferlerin durmasına ve yolcuların mağdur olmasına neden oldu.

Olay, dün saat 18.30 civarında Koru-OSB Törekent metrosunun Harikalar Diyarı istasyonunda gerçekleşti. İsmini öğrenemeyen genç, metronun üzerine çıktı.

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Durumu fark eden vatman hemen güvenlik görevlilerini çağırdı. Ancak genç, güvenlik görevlilerinin ikna çabalarına karşın inmedi ve polis çağrıldı. Bu süre zarfında yolcuların yarım saat beklemesi gerekti ve iftara yetişmeye çalışan bazı yolcular tepki gösterdi.

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Olay yerindeki bir kişi, genç polis tarafından indirilirken olanları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Sevgilisini ikna etmek için bu eylemi gerçekleştirdiği öğrenilen genç, polis tarafından gözaltına alındı ve ifadesinin ardından bir hastanenin psikiyatri servisine sevk edildi.

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