Hasan Can Kaya’yı kızdıran küfür sorusu. Çılgına döndü

Hasan Can Kaya, YouTube'da yayınlanan Armağan Çağlayan'ın 'Gör Beni' programına konuk oldu. Varoşlarda büyüdüğünü dile getiren 33 yaşındaki komedyen, geçmişte sevmediği bir sektörde çalıştığını, şu anki hayatı adına şükran dolu olduğunu söyledi. 'Çok küfür ettiği' yönünde yapılan yorumlar ise Hasan Can'ı sinirlendirdi.

"BU KABUL NEREDEN GELİYOR?"

Sunucu Armağan Çağlayan'ın "Sizi çok fazla küfür etmekle eleştiriyorlar ya, bu alışkanlık belki de büyüdüğünüz yerden geliyor" sözleri üzerine Hasan Can Kaya, "En çok küfür edenler eleştiriyor. Küfür etme alışkanlığım olduğu genel kabulü nereden geliyor peki?" diyerek sert çıktı.

"ZEKA GERİLİĞİNİZ Mİ VAR?"

"Varoşlarda büyüdüm, çocukluğumdan beri sette zenginlerle çalışıyorum. Sette çalışmak varlık içinde yokluğu yaşamaktır. Her sınıftan insanı gözlemleme şansım oldu. Diyebilirim ki bunların tek ortak yönü hayatta küfürü de kullanmalarıydı. Kaldı ki bu o kadar düşük zekalı bir eleştiri ki bunu açıklamak istemiyorum, bir yandan da sinirleniyorum. Siz 'Huysuz Virjin'in programını yapan insanlardan biriydiniz Fatih Aksoy'la beraber. Fatih abiden de bana aynı bilgiler geldiği için biliyorum. Huysuz, bir TV efsanesiydi. Cinsellik şakasını kullanır mıydı veya benden daha mı az kullanırdı? Daha çok kullanırdı. Beni eleştirenler 'Rahmetli Seyfi Bey böyle miydi?' diyor. Zeka geriliğiniz mi var, küçükken ateşli hastalık mı geçirdiniz, akraba evliliği misiniz? Yalan söylüyor, o yalanı kanıt olarak sunuyor. Ben serseri bir program yapıyorum."

"ADIMIN EDEPSİZLİKLE AYNI CÜMLEDE GEŞMESİNE KARŞIYIM"

'Konuşanlar' ile magazin gündeminden düşmeyen ünlü isim, bir magazin programındaki "Türkiye'de küfürü Hasan Can Kaya getirdi" yorumuna da değinerek, "Ben eleştiriye karşı değilim, herkes eleştirilir. Ben edepsizlikle, ahlaksızlıkla adımın aynı cümlede geçmesine karşıyım" açıklamasını yaptı.