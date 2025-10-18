İzmir’in Bornova ilçesinde, Kazımdirik Mahallesi Ankara Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanında dün gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Gece boyunca çılgınca eğlenen müşterilerin üzerine, henüz belirlenemeyen bir nedenle tavan çöktü. Olayda 6 kişi yaralanırken, facianın eşiğinden dönüldü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Ege Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Mekanın yoğun olduğu sırada yaşanan olay, çevredeki vatandaşlarda da paniğe neden oldu. Görgü tanıkları, tavanın aniden çöktüğünü ve içerideki kalabalığın panikle kaçıştığını anlattı. Polis ekipleri, çökmenin nedenini belirlemek için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.