Cilt elastikiyetini artırmak için cilt bakım rutinine cilt elastikiyetini koruyacak bazı alışkanlıklar eklemeliyiz. Peki, cilt elastikiyeti nasıl korunur? Cildin elastikiyetini korumak için ne yapmalıyız?

Cildinizde zamanla azalan kolajen üretimiyle birlikte cildiniz sarkmaya başlar. Kırışıklıklar ve ince çizgiler daha belirgin hale gelir. Ancak günlük alışkanlıklarınızda bazı değişimler yaparak cilt sağlığınızı koruyabilir ve cildin elastik yapısını onarabilirsiniz.

CİLT ELASTİKİYETİ NASIL KORUNUR?

- Yeterli miktarda su içmek cildin elastikiyetini korumaya ve cildin nem dengesini korumaya yardımcı olur. Günde en az 8-10 bardak su içerek cilt sağlığınızı koruyabilirsiniz.

- Meyveler, sebzeler, yağsız proteinler ve sağlıklı yağlar açısından zengin besleyici bir diyet programı cilt sağlığınız için önemlidir. Cildi onaran ve cildi besleyen besinleri tüketmek büyük önem taşır. Bu sebeple cilt sağlığınızı korumak için A, C, E vitaminler ve antioksidan açısından zengin gıdaları tüketin.

- Cilt masajları kan dolaşımını iyileştirebilir ve kolajen üretimini uyarabilir. Hindistan cevizi yağı ve tatlı badem yağı gibi doğal yağlarla yukarı doğru hareketlerle cildinize hafifçe masaj yapın.

- Düzenli fiziksel aktivitede bulunmak kan dolaşımını iyileştirir. Genel cilt sağlığını destekler. Yoga ve pilates gibi esneme hareketlerini egzersize dahil edin. Böylece cildinize iyilik yapmış olursunuz.

- Bazı yüz egzersizleri potansiyel olarak cildin elastikiyetini artırarak derinin altındaki kaslarını sıkılaştırmaya yardımcı olabilir. Örneğin alın ve yanak egzersizleri gibi belirli bölgeleri hedefleyen yüz yogalarını deneyebilirsiniz.

- Düzenli olarak peeling yapmak ölü cilt hücrelerini temizler ve hücre yenilenmesini uyarır. Nemlendiricilerin ve diğer cilt bakım ürünlerinin emilimini artırır. Bu sebeple hafta 1 ya da 2 kez cildinize uygun hafif formüllü bir peeling yapın.

- Günlük olarak kaliteli bir nemlendirici uygulamak cildin her zaman nemli kalmasına yardımcı olur. Bu durum cildin elastikiyetini artırır. Hyaluronik asit, seramidler ve karite yağı gibi bileşenleri içeren ürünlerle cildinizi nemlendirebilirsiniz.

- Yüksek SPF'li güneş kremi sürerek, koruyucu giysiler kullanarak ve güneşin yoğun açı ile geldiği saatlerde gölgede kalarak cildinizi zararlı UV ışınlarından koruyun. Cildinizi güneşten korumadığınızda cilt erken yaşlanır. Elastikiyet kaybı başlar.

- Kaliteli ve yeterli uyku vücudunuzun gençleşmesini sağlar. Gece uyku sırasında hücreler daha hızlı bir şekilde yenilenir. Bu da cildinizin daha kolay onarılmasına yardımcı olur. Genel cilt sağlığınız için her gece 7-8 saat uyumayı hedefleyin.