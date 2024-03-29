Cilt hastalıklarında faydalıdır. Frengide kullanılır. İşte mucize ot

Doğal tedavi yöntemlerine eğilim gösteren sağlık bilinçli kişiler, doğal ürünleri tercih etmeye devam ediyorlar.

Bu doğal ürünler içinde, sağlık avantajlarıyla dikkat çeken frengikökü otu mevcuttur.

Cilt rahatsızlıklarına iyi gelen ve frengi tedavisinde kullanılan bu ot, frengikökü olarak bilinir.

Frengikökü otu, nedir peki?

Zambakgiller ailesine ait; tırmanıcı, dikenli gövdeye sahip, yeşilimsi çiçeklere sahip, çok yıllık bir bitki türüdür. Yaprakları kalp şeklinde olup, çiçekleri şemsiye biçimindedir. Çeşitli türleri bulunmaktadır.

Türkiye’de yaygın olanları arasında Nemçe saparnası (Smilax aspera) ve Anadolu saparnası (Smilax excelsa) sayılabilir.

Yararları:

Terlemeyi sağlar.

Kanı arındırır.

Cilt sorunlarına karşı etkilidir.

Frengi tedavisinde kullanılır.

Kullanımı:

İki tatlı kaşığı kadar ince doğranmış saparnakökü bir demliğe alınır.

Üzerine 300-500 ml kaynar su eklenir. 5-10 dakika kaynatıldıktan sonra, 5-10 dakika demlenmeye bırakılır ve süzülerek tüketilir.