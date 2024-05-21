Cilt kanserine karşı 'Ben Taramasına' uzmanlar ne diyor?

Cilt kanseri, cilt hücrelerinin kontrolsüz büyümesiyle ortaya çıkan ve erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilen bir hastalık olduğu biliniyor.

Güneş ışığına maruz kalma, genetik faktörler ve cilt tipi gibi etkenler, cilt kanserinin gelişiminde önemli rol oynar.

Özellikle melanom türü, cilt kanserleri arasında en agresif olanıdır ve erken teşhis hayati önem taşır.

Türkiye genelinde yapılan ücretsiz 'ben' taramaları, cilt kanserinin erken teşhisinde büyük bir adım olarak görülüyor.

Cilt kanseri analizi ve benlerin çıkarılması, cilt sağlığını korumanın ve riskli veya kanserli benlerin tanımlanması için önemli bir prosedür olduğunun altı çizildi.

Bu, cilt kanserinin erken teşhis edilmesi ve tedavi edilmesi için kritik bir adım olduğu bildirildi.

Cilt kanserinin her yaşta görülebilmesi nedeniyle, yaşam boyu güneşten korunma gibi alışkanlıkların kazanılması ve düzenli olarak cilt muayenesi yapılmasının önemi vurgulandı.

Cilt kanserinden korunmak için güneşe maruz kalma süresini sınırlamak, güneş koruyucu kullanmak ve düzenli olarak cilt kontrolü yapmak önerilir.

Uzmanlar, ciltte sonradan ortaya çıkan veya önceden var olan benlerde şekil, boyut ve renk değişikliği durumunda dermatoloğa başvurulmasını öneriyor.

Prof. Dr. Akay, dermatoskopi taramalarının önemine değinerek, kişilerin benlerinin kayıt altına alındığını ve bende oluşan en ufak bir değişikliğin bile bu şekilde saptanabildiğini, böylelikle kanserin çok erken aşamada yakalanabildiğini belirtti.

Prof. Dr. Mustafa Özdemir'in Dermatoskopi ve Cilt Kanseri Teşhisi Üzerine Açıklamaları:

"Dermatoskopi, vücuttaki benlerin yakından takip edilmesini sağlar. Benlerin izlenmesinde kullanılan yöntemler arasında tüm vücut haritalama yöntemi de bulunmaktadır. Bu yöntem sayesinde cilt kanserleri daha hızlı teşhis edilebilir. Cilt kanserleri, deri üzerindeki değişimlerle kendini gösterir. Bu nedenle ciltteki leke, ben, yara, yumru ve lezyon gibi oluşumlar dikkatle izlenmelidir. Erken evrede yapılan bu takip, kanser oluşumlarının teşhis edilmesini ve tedavi başarısını artırır."