Cilt sağlığı açısından da birçok faydası var. Egzamaya birebir. Bu ot başka ot

İnsanlar, hem sağlıklı olmak hem de hastalıklara karşı korunmak için doğal besinleri tercih etmeye devam ediyorlar.

Misk otu, cildin sağlığını korumak ve egzama gibi cilt problemlerini iyileştirmek için de çok yararlı bir bitkidir.

EGZAMA NEDİR?

Egzama, ciltte kuruyan ve kaşınan kabarcıkların meydana geldiği bir cilt rahatsızlığıdır. Bu kabarcıklar döküldüğünde cilde mikrop bulaşabilir. Bu nedenle egzama olan kişilerde enfeksiyon tehlikesi de yüksektir. Hastalık çoğunlukla çocuklarda görülür ama yetişkinlerde de olabilir.

Genelde yüz, saçlı deri, bacak, dirsek, diz ve kalça gibi yerlerde ve birçok hastada elde çıkar.

Hastalığın sebebi; çeşidine göre stres, alerji, tahriş veya kan dolaşımı bozukluğu olabilir.

Alerjik egzama, alerjik nezle, astım gibi bağışıklık sistemi hastalıklarıyla bağlantılı olabilir.

MİSK OTU NASIL KULLANILIR?

Misk otunun farklı şekillerde kullanımı vardır. Çoğunlukla kurutulmuş yapraklarından çay hazırlanarak içilir.

Uygun miktarda kurutulmuş misk otu, kaynar suya atılıp 10 ya da 15 dakika demlendirilir ve soğuması beklenir.

Demlenen misk otu çayı günde bir ya da iki bardaktan fazla içilmemelidir. Misk otu baharat olarak da kullanılabilir. Kendine has lezzeti sayesinde özellikle et yemeklerine ve salatalara eklenebilir.

Koyun eti ve balık etinin yanında kaz etine de uygun olan misk otu, yağlı etler için ideal bir baharat türüdür.

İçindeki bazı maddeler böbreklere zarar verebileceğinden misk otu çay veya baharat şeklinde aşırı tüketilmemelidir. Misk otu kullanmadan önce doktorunuza başvurunuz.