Ciltte oluşan rahatsızlıklara birebir. İşte dikkat çeken ot

Süpürge otu ciltte oluşan rahatsızlıklara iyi gelmesiyle dikkat çekti.

Deniz Dallı KAYNAK: Haber Merkezi
Ciltte oluşan rahatsızlıklara birebir. İşte dikkat çeken ot

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Süpürge otu, ciltte oluşan rahatsızlıklar için çok fazla kullanılmaktadır.

CİLT HASTALIKLARI NELERDİR?

-Akne

-Egzama

-Kurdeşen

-Sedef Hastalığı

-Cilt Kanseri

SÜPÜRGE OTU NEDİR?

Fundagillerden; çiçekleri kırmızımtırak mor ve çan şeklinde olan bir bitkidir. İşlenmemiş topraklarda yetişir. Çalı görünümündedir.

SÜPÜRGE OTU NASIL KULLANILIR?

Süpürge otu tohumlarını zeytinyağı ile de birleştirebilirsiniz. Bu şekilde süpürge otu kürü elde edebilirsiniz. Bu kür, cildinizdeki sorunları azaltmaya yardımcı olabilir.

Süpürge otu tohumlarını ılık suya atıp içmeniz de bir seçenektir. Bu, süpürge otunun faydalarından yararlanmanın başka bir yoludur.

Süpürge otu tohumlarını ezerek su ile karıştırıp içmeniz mümkündür. Bu, kurdeşen gibi cilt problemlerine iyi gelebilir.

Günde iki kez, bir bardak suya bir çay kaşığı tohum ekleyerek bu karışımı hazırlayabilirsiniz.

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