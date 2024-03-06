Ciltteki kızarıklık ve kaşıntı problemini azaltan mucize bitki çayı ortaya çıktı

Hatice Özen
Ciltteki kızarıklık ve kaşıntı problemini azaltan mucize bitki çayı ortaya çıktı
Ciltteki kızarıklık ve kaşıntı problemini azaltan mucize bitki çayı olarak sinameki çayı ortaya çıktı.

Günümüzde doğal ürünler ve şifalı bitkiler giderek daha fazla ilgi görmekte. Ancak, bu tür ürünleri kullanmadan evvel bir sağlık profesyoneline danışmak hayati önem taşır.

Ciltte oluşan kızarıklık ve kaşıntıyı hafifleten bir bitki çayı olarak sinameki çayı dikkat çekiyor.

Sinameki Çayı Nedir?

Sinameki bitkisinin yeşilimsi-mavi yapraklarından elde edilen sinameki çayı, bağırsak düzenini sağlamak ve diüretik etki yaratmak amacıyla tercih edilen bir çaydır.

Sinameki Çayının Faydaları...

Hemoroid belirtilerini hafifletir.

Anti-parazitik özelliği ile bağırsaklardaki parazitleri temizler.

Mide asidini düzenleyerek gastrit üzerinde olumlu etkiler yaratır.

Bağırsak iltihaplarını önlemeye yardımcı olur.

Hücre yenilenmesini destekleyerek ciltteki kolajen üretimini artırır.

İltihap giderici ve rahatlatıcı özellikleri ile kas spazmlarını azaltır.

Laksatif etkisi sayesinde kabızlık problemini çözer.

Ciltteki kızarıklık ve kaşıntıyı azaltır.

Sinameki Çayı Nasıl Hazırlanır?

Sinameki yapraklarının güneşte kurutulması etken maddelerinin kaybına neden olabileceğinden, gölgede kurutulmuş yaprakların kullanılması tavsiye edilir. Sinameki yapraklarından yapılan çay, demleme yöntemiyle kolayca hazırlanabilir.

Hazırlanışı: İnce kıyılmış yapraklardan 2 çay kaşığı alınır ve 300-400 ml su içeren bir kapta 5-10 dakika demlenir. Demleme işlemi tamamlandıktan sonra süzgeçten geçirilerek içime hazır hale getirilir.

Çayın kendine has aroması nedeniyle ekstra tatlandırıcıya ihtiyaç duymadan içilebilir. Ancak, kür olarak kullanmak isteyenler, içerisine papatya, rezene, melisa veya zencefil gibi diğer bitkileri ekleyerek demleyebilirler. Bitki çaylarının genellikle acı bir tadı olduğundan, tatlandırmak için bal da eklenebilir.

Çayın faydalı bileşenlerini korumak için, demleme işleminden sonra 10 dakika içinde ve soğumadan ılık olarak tüketilmesi önerilir.

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