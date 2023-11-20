Ciltteki kızarıklık ve kaşıntıları bitiren bitki çayı ortaya çıktı

Sinemaki otunun çayının ciltteki kızarıklık ve kaşıntı problemini azaltmasıyla biliniyor.

Fatih Mehmet Köksoy KAYNAK: Haber Merkezi
Ciltteki kızarıklık ve kaşıntıları bitiren bitki çayı ortaya çıktı

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

Sinemaki otunun çayının çiltteki kızarıklık ve kaşıntı problemini azalttığı bildirildi.

SİNAMEKİ ÇAYI NASIL YAPILIR?

Sinameki yapraklarının güneş ışığı altında kurutulması, içerdiği bileşiklerin etkinliğini azaltabilir. Bu nedenle çay yapmak için gölgelik bir yerde kurutulmuş yaprakları tercih etmek gerekir.

Sinameki yapraklarından çay yapmak için demleme yöntemi kullanılabilir.

Yapılışı şöyle; yapraklar küçük parçalara ayrıldıktan sonra, 2 çay kaşığı miktarı sinameki 300-400 ml suya ilave edilerek, 5-10 dakika arasında demlenmeye bırakılır. Sonra bir süzgeç ile çayı süzüp içmeye hazır hale getirilir.

Sinameki yapraklarının fonksiyonel şeker bağları sayesinde kendine has bir kokusu ve tadı vardır. Bu yüzden çayına başka bir şey katmadan da içilebilir. Ama kür şeklinde hazırlamak isterseniz, çayınıza papatya, rezene, melisa veya zencefil gibi bitkileri de ekleyerek demleyebilirsiniz.

Bitkisel çayların tadı genellikle acı olduğu için, şeker ihtiyacınıza bağlı olarak 1 çay ya da tatlı kaşığı bal da ilave edebilirsiniz.

Çayın etkinliğini kaybetmemesi için, demlendikten sonra 10 dakika içerisinde soğumadan ılık olarak içmeniz tavsiye edilir.

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MUCİZE ÇAYIN FAYDALARI

-Midede gastrit salgısını düzenler

-Hemoroid semptomlarını azaltır

-Hücre yenilenme özelliğini arttırarak ciltte kolajen sentezini yükseltir

-İltihap kurutucu ve rahatlatıcı etkisi ile kas kasılmalarını azaltır

-Müshil etkisi göstererek kabızlığı giderir

-Ciltteki kızarıklık ve kaşıntı problemini azaltır

-İdrar Yollarına İyi Gelir

-Anti-parazitik etkisiyle bağırsaklarda kurt dökücü etki gösterir

-Bağırsak iltihabının engellenmesinde görev alır

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