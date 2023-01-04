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Suriye sınırında 51 parça tarihi eser ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Cilvegözü Gümrük Kapısı'na gelen bir araçta, Mezopotamya uygarlığına ait olduğu değerlendirilen 51 parça tarihi eser ele geçirildi.

Haber Giriş: 4 Ocak 2023 Çarşamba - 10:35
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Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda araçta Mezopotamya uygarlığına ait 51 parça tarihi eser ele geçirildi

Suriye sınırında 51 parça tarihi eser ele geçirildi
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye'den Türkiye'ye giriş yapmak üzere sınıra gelen araç, Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatini çekti. Aracın direksiyonu ile ön cam arasındaki bölgede üzeri kumaşla örtülü alanda yapılan kontrolde, örtünün altında gizlenmiş çeşitli insan ve hayvan figürleri olduğu tespit edildi.

Söz konusu figürler Cilvegözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser olabileceği şüphesiyle incelenmek üzere Hatay Müze Müdürlüğü'ne gönderildi. Uzman arkeologlar tarafından gerçekleştirilen analizler sonucunda Anadolu'da rastlanmadığı saptanan 51 adet figürün Mezopotamya kökenli olduğu, fildişi ve hayvan kemikleri kullanılarak yapıldığı, mobilya veya benzeri bir kullanım eşyasını süslemek amacıyla üretilmiş orijinal kültür varlıkları olduğu ortaya çıktı.

Milattan önce 2750- 2250 yılları arası dönemin ürünü olduğu düşünülen kemik figürlerin Ur kral mezarlarında bulunan ve bugün British Müzesi, Bağdat Müzesi, Louvre Müzesi, Şikago Üniversitesi Müzesi, Suriye Deyr-ez-Zor Müzesi gibi müzelerde sergilenen figürlerle benzerlik gösterdiği ifade edildi. Arkeologlar tarafından orijinallik tespiti yapılan tarihi eserler koruma altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Kaynak: DHA)

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