Çim biçme makinesiyle ayağı kesildi, hayatını kaybetti

Yaralanan Saniye Kumaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Ormanseven Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Ot biçmek için bahçeye giden Kamil Kumaş ve annesi Saniye Kumaş, kazayla karşı karşıya kaldı.

Kamil Kumaş'ın kullandığı motorlu biçme makinesi, annesinin bacağına temas etti.

Yaralanan Saniye Kumaş'a ilk müdahaleyi oğlu yaptı ve hemen 112 Acil Servis'i aradı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen Saniye Kumaş kurtarılamadı.

Cenaze, adli tıp kurumuna kaldırılırken, Kamil Kumaş gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.