CİMER'e 4 TL'lik şikayet. Büyük ceza geldi

Kuruyemişçiden aldığı 4 liralık leblebinin sıcak olmamasından şikayet eden bir vatandaş esnafı CİMER’e şikayet etti. CİMER esnafa ceza kesti.

KAYNAK: İHA
CİMER'e 4 TL'lik şikayet. Büyük ceza geldi

Denizli'de bir kuruyemişçiden aldığı 4 liralık leblebinin sıcaklığını beğenmeyen vatandaş, esnafı CİMER'e şikayet etti. Kusurlu bulunan esnaflar hakkında cezai işlem uygulandığına açıklayan Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (DESOB) Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, kusurun küçük ya da büyük olmasının önemli olmadığını vurguladı.

DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, Birlik tarafından aralıksız olarak sürdürülen denetimler hakkında bilgi verdi. Gönç, rutin denetimlerin yanı sıra Birliğe gelen veya CİMER’e gönderilen şikayetlere bağlı denetimlerin esnafın ve vatandaşların taleplerini karşılama adına yapıldığına dikkat çekti. Kusurun küçük ya da büyük olmasının önemli olmadığının altını çizen Gönç, 4 TL’lik leblebi hakkındaki uyuşmazlık konusunda da işlem uygulandığına vurgu yaptı.

DESOB Genel Sekreteri Yunus Emre Gönç, denetimlerde uyarılarla esnafların hatalarını görmelerini sağlamak, kasti yapılan hatalara da cezalar uygulanabildiğini belirtti. Gönç, “Bir vatandaş kuruyemişçiye gidiyor. Yanında çocuğu var ve kuruyemişçiden 4 TL’lik leblebi almak istiyor. Sıcak leblebiden istediğini belirten vatandaşa cevap veren esnaf, leblebinin tam olarak pişmediğini düşünerek içeriden pişmiş olanlardan veriyor.

Bu durum üzerine vatandaş leblebiyi kabul etmiyor. Kuruyemişçiden ayrılıyor ve durumu CİMER’e yazıyor. Kuruyemişçinin tavrından memnun kalmadığını, leblebinin istediği gibi olmadığından bahsediyor. CİMER’de Denizli Valiliği aracılığıyla Denizli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’ne durumun incelenmesini istiyor.

Biz DESOB olarak gelen yazı üzerine gerekli incelemeyi başlatarak, işyerinde denetimde bulunduk. Sonuç olarak birlik tarafından işlem uygulandı.

Bakanlığa gerekli bilgiler aktarıldı. Gerekli denetlemeleri yapmaktayız. Bu konuda esnaflarımızın, vatandaşlarımızın da daha dikkatli olmaları ve anlayış içerisinde bulunmaları temennimizdir” dedi.

“YÖNETMELİKLERİN BİLGİLENDİRİLMESİYLE DE ESNAFIMIZA YARDIMCI OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Farklı konularında birliğe ulaştığını ve konuların nasıl ele alındığı hakkında bilgi veren Genel Sekreter Yunus Emre Gönç, “DESOB olarak esnafımızın, vatandaşımıza daha iyi hizmet vermesi için yasalara uygun durumda çalışmasını sağlamak adına denetimlerimiz devam ediyoruz.

Elbette bizler hatanın, kusurun durumuna göre, verilen yetki çerçevesince uyarı, para cezası veya işletmeyi kapatmaya kadar giden yaptırımlar uyguluyoruz.

Bu hatanın kasti yapılması veya bilmeden devam ettirmesine bağlı olarak vatandaşın mağduriyetine göre, komisyonumuz tarafından son durum belirlenmektedir.

Yeni düzenlemeler, yasalar ve değişen yönetmeliklerin bilgilendirilmesiyle de esnafımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın gerçek mağduriyetini ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Her zaman ‘esnaf suçlu’ algısı oluşmaması adına haklı oldukları bir çok şikayette yer almaktadır. DESOB olarak bu konuda iletişim hattı oluşturduk. Vatandaşlarımız yaşadıkları sorunu bize bildirebilirler” diye konuştu.

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