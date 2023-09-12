CİMER'in şikayetleri incelendi: En çok şikayet alan konular belli oldu

BTK "Türkiye Posta Sektörü Pazar Verileri" ile "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Pazar Verileri" raporlarından yaptığı derlemeye göre, 2020'de etkili olan Kovid-19 salgınıyla e-ticaret gönderilerindeki hızlı büyümeden kaynaklı şikayet sayılarında artış görüldü ancak zaman içinde sayıların geçmiş verilerle uyumlu hale geldiği görüldü.

BTK'ye CİMER ve bireysel dilekçe yoluyla geçen yıl posta sektörüne ilişkin yapılan şikayetlerin sayısı 13,3 bin oldu. Söz konusu şikayetlerin dağılımı incelendiğinde, Kuruma ulaşan başvurulardan şube/acente/ personel şikayetleri 6 bin 150 ile ilk sırada yer alırken, geç teslime ilişkin şikayetler 2 bin 229 ile ikinci sırada yer aldı.

Posta sektörüne ilişkin şikayetlerin yüzdelik dağılımına bakıldığında, şube/acente/ personel şikayetleri yüzde 46,4, geç teslim yüzde 16,8, kayıp-çalıntı yüzde 13,4, hasarlı teslim yüzde 4,8, yanlış adrese-kişiye teslim yüzde 3,4, yanlış-eksik bilgilendirme yüzde 2,1, ücretlendirme yüzde 1,9, veri gizliliği yüzde 0,6 ve diğer kategorisi yüzde 10,6 oldu.

"EN FAZLA ŞİKAYET İNTERNET SERVİS SAĞLAYICILARI HİZMETİNDEN GELDİ"

Bilişim teknolojileri alanında ise BTK Online Tüketici Şikayet Sistemi üzerinden bu yılın birinci çeyreğinde toplam 52 bin 919 şikayet alındı. Hizmet bazında en fazla şikayet yüzde 51,4 ile İnternet Servis Sağlayıcıları (İSS) hizmetleriyle ilgili yapıldı.

Söz konusu dönemde, bir milyon abone başına ortalama olarak İSS hizmetine yönelik 1531, uydu platform hizmetlerine yönelik 994, Kablo TV hizmetlerine yönelik 213, sabit telefon hizmetlerine yönelik 212 ve mobil hizmetlere yönelik 210 tüketici şikayette bulundu.

Mobil sektörde en fazla şikayete konu olan husus faturalandırmada, İSS hizmetinde en fazla şikayet bağlantı/ hizmet kalitesinde, Uydu Platform Hizmeti'nde en fazla şikayet abonelik işlemlerinde, Sabit Telefon Hizmeti'nde ise en fazla şikayet abonelik işlemlerine ilişkin olarak yapıldı.