Çin, 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti

Kaynak: AA
Çin, 100 milyon tonluk petrol rezervi keşfetti
Çin'in kuzeydoğusunda yer alan Bohay Denizi'nde 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği açıklandı.

Çin Ulusal Açık Deniz Petrol Şirketi (CNOOC) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tiencin şehrinin yaklaşık 200 kilometre açığındaki Çinhuangdao 27-3 petrol sahasında yeni rezerv bulundu.

Bohay Denizi'nin orta kuzey kesimlerinde, deniz derinliği ortalama 25 metre olan petrol sahasında yaklaşık 100 milyon ton orta-ağır ham petrol olduğu belirlendi.

CNOOC tarafından 8 Mart'ta yapılan açıklamada, Güney Çin Denizi'nin kuzeydoğusunda 100 milyon tonluk ham petrol rezervi keşfedildiği duyurulmuştu.

Bohay Denizi ile Güney Çin Denizi'nde açık deniz petrol ve doğal gaz sondajı yapan şirket, 2024'te 700 ila 720 milyon varil petrol çıkarmayı hedefliyor.

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