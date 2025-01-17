Çin 2024'te yüzde 5’lik büyüme hedefini tutturdu

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH), Ocak-Aralık 2024 döneminde bir önceki yıla göre yüzde 5 arttı. Bu büyüme oranı, Çin hükümetinin 2024 yılı için belirlediği "yüzde 5 civarında" büyüme hedefini gerçekleştirdi.

Çin ekonomisi, 2020'de yüzde 2,2, 2021'de yüzde 8,4, 2022'de yüzde 3 ve 2023'te yüzde 5,2 büyüme kaydetmişti.

Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi, iç talepteki zayıflık, fiyatlardaki deflasyon eğilimi, yerel yönetimlerin borç sorunları ve gayrimenkul sektöründeki durgunluk nedeniyle büyüme konusunda zorluklar yaşasa da hedefini yakalamayı başardı.

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SON ÇEYREKTEKİ BÜYÜME YÜZDE 5,4

UİB, 2024'ün son çeyreğinde hasıla artışının yüzde 5,4 olduğunu açıkladı. Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 5,3, ikinci çeyreğinde yüzde 4,7 ve üçüncü çeyreğinde ise yüzde 4,6 büyüme kaydetmişti.

UİB verilerine göre, 2024'te sanayi üretimi yüzde 5,8 artarken, perakende satışlar, iç talebin bir göstergesi olarak yüzde 3,5 yükseldi.

Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise yüzde 3,2 artış gösterdi.

İşsizlik oranı 2024 yıl sonunda yüzde 5,1 olarak belirlenirken, bir önceki yıl sonuna kıyasla 0,1 puan azalma kaydedildi. Kişi başına harcanabilir gelir ise, 2024'te önceki yıla göre yüzde 5,3 arttı.

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