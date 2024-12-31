Çin ekonomisinde canlanma sinyalleri

Çin’in Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan Aralık 2024 Hizmet Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI), 52,2’ye yükselerek Mart ayından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Bu veri, piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergileyerek 50,2 olan öngörüyü geride bıraktı. Hükümetin ve merkez bankasının teşvik politikalarının etkileri hissedilmeye başlasa da ekonomideki mevcut zorluklar nedeniyle toparlanma sınırlı bir hızda ilerliyor.

Yeni ihracat siparişleri, bir önceki ay olan kasımda yaşanan 48,2 seviyesindeki daralmadan sonra Aralık ayında durağan bir seyir izledi ve 50,0 seviyesine ulaştı. Aynı şekilde, yeni siparişlerde de bir iyileşme yaşandı; kasım ayında 45,9 olan bu oran, aralıkta 48,7 olarak kaydedildi. İstihdam oranındaki düşüş devam etse de azalma daha yavaş bir şekilde gerçekleşti. Kasım ayında 45,4 olarak açıklanan istihdam endeksi, aralık ayında 45,8’e çıktı. Tedarik sürelerinde ise hafif bir uzama yaşandı; bu oran, kasımda 51,2 iken aralıkta 51,5’e yükseldi.

Fiyatlar tarafında, girdi maliyetleri kasım ayında düşüş göstermişken aralık ayında tekrar artış gösterdi ve 50,5 seviyesine ulaştı. Öte yandan, satış fiyatlarındaki düşüş eğilimi devam etti; bu oran, kasım ayındaki 48,8 seviyesinde sabit kaldı. Bununla birlikte, hizmet sektörü güven endeksi 57,5 ile son dokuz ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Hizmet Sektöründeki Canlanma

Uzmanlar, hizmet sektörü PMI’ının 50’nin üzerinde kalmasının sektörde genişlemeye işaret ettiğini belirtiyor. Bu yükseliş, hükümetin uyguladığı teşviklerin özellikle hizmet sektörü üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu gösteriyor. Ancak sektördeki genel iyileşmenin sürdürülebilir olması için daha kapsamlı reformlara ihtiyaç duyulabileceği vurgulanıyor.

Zorluklar ve Gelecek Beklentileri

Hizmet sektörü, ekonomik durgunluğa rağmen Çin ekonomisinin önemli bir ayağı olmaya devam ediyor. Analistler, hizmet sektörü güven endeksinin 57,5 seviyesine ulaşmasının umut verici olduğunu, ancak genel istihdamdaki düşüş ve fiyat baskılarının toparlanma sürecini zorlaştırabileceğini ifade ediyor.