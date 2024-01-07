Çin 5 ABD'li savunma şirketine yaptırım uyguladı

Çin, ABD'nin Tayvan'a silah satışlarına ve ABD'nin Çinli şirketlere ve kişilere yönelik yaptırımlarına yanıt olarak savunmayla ilgili beş Amerikan şirketine yönelik yaptırım uyguladıklarını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı internet üzerinden yayınlanan bildiride, yaptırımların, bu şirketlerin Çin'de sahip olduğu tüm mülkleri donduracağını ve Çin'deki kuruluşların ve bireylerin onlarla iş yapmasını yasaklayacağını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin hamlelerinin Çin'in egemenlik ve güvenlik çıkarlarına zarar verdiğini, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarı baltaladığını ve Çinli şirketlerin ve bireylerin hak ve çıkarlarını ihlal ettiğini de söyledi.

Bakanlık açıklamasında, "Çin hükümeti, ulusal egemenlik, güvenlik ve toprak bütünlüğünü koruma ve Çinli şirketlerin ve vatandaşların yasal hak ve çıkarlarını koruma kararlılığımızdan taviz vermiyor" dedi.

Aralık ayında ABD, Tayvan'ın komuta, kontrol ve askeri iletişim yeteneklerini sürdürmesi için 300 milyon dolarlık ekipman, eğitim ve ekipman onarımını onayladı.

O dönemde Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin, Çin'in Tayvan'a silah satışı yapan şirketlere karşı önlem alacağı konusunda uyarmıştı.