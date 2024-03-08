Çin 6 Avrupa ülkesine daha tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak

Kaynak: AA
Çin 6 Avrupa ülkesine daha tek taraflı vize muafiyeti sağlayacak
Çin Dışişleri Bakanlığı’nın Konsolosluk İşleri Dairesi tarafından yapılan duyuruya göre, İsviçre, İrlanda, Macaristan, Avusturya, Belçika ve Lüksemburg’un vatandaşları, 14 Mart’tan 30 Kasım’a kadar Çin’e vizesiz olarak 15 günlük seyahatler yapabilecekler. Bu vize muafiyeti, iş gezileri, turistik ziyaretler, aile ziyaretleri ve transit geçişlerle sınırlı olacak.

Son zamanlarda, Pekin yönetimi, çeşitli ülkelerle vize muafiyeti anlaşmaları yaparak, yurt dışından Çin’e olan seyahatleri teşvik etmeye çalışıyor. Ayrıca, Çin hükümeti 1 Aralık 2023’ten itibaren Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya ve Malezya vatandaşlarına, bir yıl süreyle tek taraflı 15 günlük vizesiz seyahat hakkı verdi.

Çin, 26 Ocak’ta Singapur ile 30 günlük, 28 Ocak’ta ise Tayland ile süresiz vize muafiyeti anlaşması imzaladı. Şu anda, Çin 18 ülkeye standart pasaport sahiplerine karşılıklı vize muafiyeti sağlıyor ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülke ile diplomatik, özel ve hizmet pasaportu sahipleri için karşılıklı vize muafiyeti bulunmaktadır.

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