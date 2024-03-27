Çin ABD'yi şikayet etti. Nedeni ise sübvansiyonlar

Çin'den Dünya Ticaret Örgütü hamlesi...Çin DTÖ'ye ABD'yi şikayet etti. Nedeni ise haksız rekabet...

Çin Ticaret Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, ABD, yasayla yerli üreticiler sübvansiyonlarla destekleniyor ve Çin ve diğer DTÖ üyesi ülkeler haksız rekabetle karşı karşıya kalıyor.

ABD'nin bu uygulamayla elektrikli araç üretiminde küresel sanayi ve tedarik zincirlerine zarar verdiği kaydedilen açıklamada, şikayet başvurusunun, adil rekabetin sürdürülmesi amaçlandığı ifade edildi.

ABD'nin DTÖ kurallarını ihlal ettiğine dikkat çeken Çin yönetimi, Washington'un ayrımcı politikalardan vazgeçmesi çağrısında bulundu.

Pekin yönetimi bu arada "Yeni Enerji Aracı (NEV)" olarak adlandırdığı, şarj edilebilen, pilli, hibrit ve yakıt hücreli elektrikli araçların üretimini devlet sübvansiyonlarıyla destekliyor.

ABD'yi Dünya Ticaret Örgütüne şikayet eden Çin hakkında ise Avrupa Birliği Komisyonu, Avrupalı otomotiv üreticileri için haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Ekim 2023'te Çin'den ithal elektrikli otomobillere yönelik sübvansiyon soruşturması başlatmıştı.