Çin acil durum ilan etti, dünya diken üstünde! İkinci koronavirüs vakası mı?

Düzenleme: Kaynak: DHA
Çin acil durum ilan etti, dünya diken üstünde! İkinci koronavirüs vakası mı?

Çin'de artan ‘Chikungunya’ ateşi vakaları nedeniyle 3'üncü seviye ‘halk sağlığı acil durumu’ ilan edildi.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Jiangmen şehrinde, sivrisineklerden bulaşan virüsün yol açtığı ‘Chikungunya’ ateşi vaka sayısı bin 714'e yükseldi.

Glutensiz ifadesi, sağlıklı anlamına gelmiyorGlutensiz ifadesi, sağlıklı anlamına gelmiyor

Bölgede sağlık otoritelerinin, salgın nedeniyle 3'üncü seviye ‘halk sağlığı acil durumu’ ilan ettiği bildirildi. Jiangmen'da 19 Eylül'e dek bin 714 vaka tespit edilirken, vakaların tamamının hafif düzeyde olduğu, ağır hasta ve can kaybının görülmediği belirtildi.

cinde-halk-sagligi-acil-durumu-ilan-edi-924879-274738-1.jpg

Sivrisineklerden bulaşan aynı adlı virüsün yol açtığı ‘Chikungunya’, ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteriyor. Hastalık, eklemlerde ödem, kas ağrısı, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntülere yol açabiliyor.

Son Haberler
ABD'de silahlı saldırı! Can kayıpları var...
ABD'de silahlı saldırı! Can kayıpları var...
Netanyahu'dan Filistin'i tanıyan ülkelere gözdağı!
Netanyahu'dan Filistin'i tanıyan ülkelere gözdağı!
Belediye sadece 30 gün süre tanıdı Bu plaka sahipli araçlar dikkat
Belediye sadece 30 gün süre tanıdı Bu plaka sahipli araçlar dikkat
İletişim Başkanı'ndan Filistin mesajı!
İletişim Başkanı'ndan Filistin mesajı!
Derya Uluğ'dan radikal değişim kararı!
Derya Uluğ'dan radikal değişim kararı!