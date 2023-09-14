Çin Afganistan'a büyükelçi atadı. Taliban döneminde bir ilk

İki yılı aşkın süredir Taliban yönetimindeki Afganistan’a büyükelçi atayan ilk ülke Çin oldu. Taliban’dan yapılan açıklamada bunun “diğer ülkeler için örnek oluşturabileceği” belirtildi.

Çin Afganistan'a büyükelçi atadı. Taliban döneminde bir ilk

Özellikle kadınlara yönelik baskıcı ve gerici uygulamaları sebebiyle hiçbir ülkenin tanımadığı Taliban yönetimindeki Afganistan’a ilk büyükelçi atamasını Çin yaptı.

Taliban yönetiminden yapılan açıklamada yeni Çin büyükelçisinin başbakana güven mektubunu sunduğu açıklandı. Taliban yetkilileri yaptığı açıklamada söz konusu atamanın, Taliban’ın 20 yıl sonra Afganistan’ın yönetimini ikinci kez ele geçirdiği Ağustos 2021’den bu yana ülkeye büyükelçi düzeyinde yapılan ilk atama olduğu kaydedildi. Çin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Reuters’ın haberine göre Taliban Sözcü Yardımcısı Bilal Karimi yaptığı açıklamada “Afganistan İslam Emirliği Başbakanı Mohammad Hasan Akhund, Çin’in Afganistan’a atadığı yeni büyükelçi Zhao Şeng’in güven mektubunu törenle kabul etti” dedi.

taliban-yonetiminde-ilk-pekin-buyukelci-atadi.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
Hükümet EYT’lilerin yükünü TES ile işçinin sırtına yüklüyor
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
iPhone 15 özellikleri neler? Apple iPhone 15 kamerası nasıl olacak?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 87 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
MasterChef All Star eleme adayı kim oldu? 12 Eylül Salı MasterChef All Star’da eleme potasına kim gitti?
Son Haberler
Armut ağacı hastanelik etti Güncel
Armut ağacı hastanelik etti
Putin, Kim'in Kuzey Kore'ye davetini kabul etti Dünya
Putin, Kim'in Kuzey Kore'ye davetini kabul etti
Menzil’in ‘küçük şeyhi’ çakarlı araçlarla gövde gösterisi yaptı Güncel
Menzil’in ‘küçük şeyhi’ çakarlı araçlarla gövde gösterisi yaptı
Ünlü oyuncu Ayçin Tuyun meme kanseri ameliyatı geçirdi Magazin
Ünlü oyuncu Ayçin Tuyun meme kanseri ameliyatı geçirdi
Kokarsedef otu sindirime böyle iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kokarsedef otu sindirime böyle iyi geliyor
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı