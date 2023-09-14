Çin Afganistan'a büyükelçi atadı. Taliban döneminde bir ilk

Özellikle kadınlara yönelik baskıcı ve gerici uygulamaları sebebiyle hiçbir ülkenin tanımadığı Taliban yönetimindeki Afganistan’a ilk büyükelçi atamasını Çin yaptı.

Taliban yönetiminden yapılan açıklamada yeni Çin büyükelçisinin başbakana güven mektubunu sunduğu açıklandı. Taliban yetkilileri yaptığı açıklamada söz konusu atamanın, Taliban’ın 20 yıl sonra Afganistan’ın yönetimini ikinci kez ele geçirdiği Ağustos 2021’den bu yana ülkeye büyükelçi düzeyinde yapılan ilk atama olduğu kaydedildi. Çin Dışişleri Bakanlığı konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

Reuters’ın haberine göre Taliban Sözcü Yardımcısı Bilal Karimi yaptığı açıklamada “Afganistan İslam Emirliği Başbakanı Mohammad Hasan Akhund, Çin’in Afganistan’a atadığı yeni büyükelçi Zhao Şeng’in güven mektubunu törenle kabul etti” dedi.