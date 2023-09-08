Çin Apple'ı vurdu

ABD merkezli Apple'ın hisseleri yüzde 4'ün üzerinde değer kaybederken, şirketin piyasa değeri de 2 trilyon doların altına geriledi. Hisselerdeki düşüşü Çin'deki Covid-19 kısıtlamalarının iPhone arzıyla ilgili endişeleri artırması olarak gösterdi.

KAYNAK: AA
Çin Apple'ı vurdu

Apple'ın piyasa değeri 2 trilyon doların altına geriledi. iPhone üreticisinin hisse değeri, salı günü itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Bu yılın ilk işlem gününde şirketin hisse fiyatı 124,19 dolara kadar düştü

Apple'ın hisse değerindeki düşüşte, şirketin Çin'deki fabrikasındaki Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle iPhone arzıyla ilgili artan endişelerin etkili olduğu belirtildi.

PİYASA DEĞERİ DÜŞTÜ

Şirketin piyasa değeri gün içinde 2 trilyon doların altına düştü.

Piyasa değeri ilk kez 2 Ağustos 2018'de 1 trilyon doları bulan Apple, 19 Ağustos 2020'de de 2 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı.

Apple, 3 Ocak 2022'de ise kısa bir süre için piyasa değeri 3 trilyon dolara ulaşan ilk şirket olmuştu.

Öte yandan Japon gazetesi Nikkei Asia'da dün yer alan bir haberde, Apple'ın zayıflayan talep nedeniyle bazı tedarikçilerine AirPods, Apple Watch ve MacBook'lar dahil bazı ürünleri için daha az parça üretmelerini söylediği aktarılmıştı.

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