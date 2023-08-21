Çin BRICS'in genişlemesinden yana

Çin yönetimi Brezilya, Rusya, Güney Afrika ve Hindistan'dan oluşan BRICS ülkelerinin genişlemesi gerektiğini savunuyor.

Çin BRICS'in genişlemesinden yana

Editör: Naim Arıoğlu

Çinli diplomatlar Rusya'nın RIA Novosti haber ajansına verdiği demeçte, Pekin’in yeni üyelerin BRICS'e katıldığını görmek istiyor. Diplomatlar, son aylarda, bir düzineden fazla ülke, şu anda Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan gelişmekte olan büyük ekonomilerin ittifakına katılmakla ilgilendiğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çin Dışişleri Bakanlığı ofisi, “Çin her zaman BRICS'in açık ve kapsayıcı bir mekanizma olduğuna inanmıştır, Pekin BRICS'in genişleme sürecini destekliyor ve daha benzer düşünen ortakların katılımını memnuniyetle karşılayacaktır’’ ifadelerini kullandı.

Son aylarda aralarında İran, Arjantin, Cezayir, Mısır ve Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülkenin BRICS üyeliğini istediği iddia edildi.

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