Çin buz tuttu. Son 40 yılın en soğuk günleri yaşanıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Çin buz tuttu. Son 40 yılın en soğuk günleri yaşanıyor
Yazın tarihin en yüksek sıcaklarıyla mücadele eden Çin, şimdi de son 40 yılın en soğuk günleriyle baş etmeye çalışıyor. Şangay şehri adeta buz tuttu.

Küresel iklim krizi tüm dünyayı derinden etkilemeye devam ediyor. Yaz boyunca yüksek sıcaklarla mücadele etmek zorunda kalan Çin, şimdi de son 40 yılın en soğuk günleriyle adeta buz tuttu.

Ülkenin finans merkezi olarak bilinen Şangay şehri soğuk hava rüzgarlarla birlikte son 40 yılın en soğuk aralık ayını yaşıyor.

Şangay Meteoroloji Bürosu, perşembe günü şehrin en düşük sıcaklıklarının Şangay banliyölerinde eksi 4 ila eksi 6 santigrat derece olacağını ve sıcaklıkların şehir genelinde tüm gün sıfırın altında kalacağını açıkladı.

Kuzey Çin'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyrettiği bildirilirken, Şangay'ın tam tersi olduğu ve aşırı soğuklarla mücadele etmek zorunda oldukları bildirildi.

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