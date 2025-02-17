Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'den özel sektöre güven mesajı

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre Devlet Başkanı Şi, özel sektörün sorunlarını ele almak üzere, üst düzey devlet ve parti yetkilileri ile özel sektör temsilcilerinin buluştuğu sempozyuma katıldı.

Başkent Pekin'de düzenlenen sempozyumda, ülkenin öncü şirketlerinden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, Xiaomi'nin kurucusu ve patronu Ley Cün, Tencent'in kurucusu ve patronu Pony Ma Huatıng, BYD'nin kurucusu ve patronu Vang Çüenfu, Huawei'in kurucusu ve patronu Rın Cıngfey ve CATL'in kurucusu ve patronu Cıng Yüçün'ün aralarında olduğu çok sayıda iş insanı katıldı.

En son 2018'de özel sektör temsilcilerinin yer aldığı üst düzey bir toplantıya katılan Şi'nin toplantıdaki varlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni iktidar döneminde ekonomide dış belirsizliklerin arttığı bir ortamda özel sektöre güven mesajı olarak yorumlandı.

"ÖZEL SEKTÖRÜ GELİŞTİRME POLİTİKASI DEĞİŞMEYECEK"

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre Şi, sempozyumdaki konuşmasında, özel sektörü geliştirmeye yönelik ilkelerin ve politikaların Çin karakterindeki sosyalist sisteminin parçası olduğunu belirterek, "Bunlar değişemez ve değişmeyecek." dedi.

Devletin özel işletmelerin ve girişimcilerin yasal haklarını koruyacağı sözünü veren Şi, "Ancak ülkemizin kanunla yönetilen bir sosyalist ülke olduğunu, özel girişimlerin yasa dışı faaliyetlerinin soruşturmadan ve cezalandırmadan kaçamayacağını da unutmamamız gerek." ifadesini kullandı.

Şi, özel sektörün karşılaştığı güçlüklerin ve sınamaların sanayideki dönüşümden ve yeniden yapılanmadan kaynaklandığını, bunların uzun vadeli değil geçici olduğunu ve üstesinden gelinebileceğini vurguladı.

Çin lideri, "Özel işletmelerin ve girişimcilerin yeteneklerini sergilemesi ve önemli katkılarını sunması için doğru zaman şimdi." değerlendirmesinde bulundu.

Merkezi hükümetin özel sektör firmalarını destekleyeceğini, adil rekabet ve üretimin önündeki engelleri kaldıracağını kaydeden Şi, "Rekabetçi altyapı sektörlerini piyasaya açacak, özel şirketlerin finansman zorluklarını ve yüksek finansman maliyetlerini çözmek için çaba göstereceğiz." diye konuştu.

Şi, ayrıca özel sektör firmalarına yapılması gereken ödemelerin gecikmesi, buralara gelişigüzel teftişler yapılması ve cezalar kesilmesine karşı tedbirler alacaklarını kaydetti.

ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI GERİLİYOR

Çin'de özel sektörde iş güveni, Kovid-19 sonrası ekonomik toparlanmadaki kırılganlık, ABD ile rekabetin yarattığı jeopolitik gerilimler ve Alibaba, Didi, Tencent ve diğer büyük şirketlere yönelik anti-tekel soruşturmaları nedeniyle azalmıştı.

Çin'de özel sektör yatırımları 2024'te yüzde 0,1 azalırken, özel sektör yatırımlarının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payı 2019'da yüzde 56,42 iken 2024'te yüzde 50,08'e gerilemişti.

Pekin yönetimi, son dönemde özel sektörü koruyan yasal düzenlemelerle iş güvenini artırmaya yönelik adımlar atsa da bunların etkisi reel ekonomiye henüz yansımış değil.

DEEPSEEK'İN YARATTIĞI OLUMLU HAVA

Analistler, Devlet Başkanı Şi'nin sempozyuma katılımının, ekonomik dönüşümünün anahtarı olarak gördüğü ve "yeni üretici güçler" olarak adlandırdığı, ileri teknoloji alanlarından türeyen yeni sektörlerin, iş yapma biçimleri ve modellerinin benimsenmesi açısından Çin özel sektörüne verdiği önemi gösterdiğinin altını çizdi.

Çinli şirketi DeepSeek'in düşük maliyetle ve sınırlı işlemci gücüyle geliştirdiği açık kaynaklı yapay zeka modelinin dünyadaki başarısı da özel sektörün teknolojik ilerlemedeki rolüne dair umutları artırarak iş dünyası için olumlu bir hava yaratmış durumda.

Ülke, Trump iktidarında gümrük tarifeleri ve teknoloji kısıtlamalarının artması beklenen bir dönemde rekabet gücünü artırmak için kendi özel sektörünün yenilik üretme kabiliyetine daha fazla ihtiyaç duyuyor.