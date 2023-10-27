Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi Washington’daki ABD Dışişleri Bakanlığı’nda bir görüşme gerçekleştirdi.

KAYNAK: İHA
Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ABD’li mevkidaşı Blinken ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, uzun zamandır beklenen görüşmeyi Washington’daki ABD Dışişleri Bakanlığı’nda gerçekleştirdi.

Wang'ın 3 günlük ziyareti, çatışmayı önlemek için farklılıklarını yönetmeye çalışan iki stratejik rakip arasındaki diplomatik anlaşmaların sonuncusu oldu. Gezi öncelikle Başkan Joe Biden ile Başkan Xi Jinping arasında Kasım ayında yapılması beklenen zirveye hazırlık amaçlı yapıldığı açıklandı. Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, “Çin ve ABD'nin diyalog kurması gerekiyor. Diyalogu sürdürmekle kalmayıp, diyalogun derinlemesine ve kapsamlı olması da gerekiyor. Böylece diyalogla karşılıklı anlayışı artırabilir, yanlış anlamaları ve yanlış değerlendirmeleri azaltabilir, sürekli olarak ortak zemini genişletmeye çalışabilir ve her iki tarafa da fayda sağlayacak işbirliğini takip ederek istikrara kavuşabiliriz’’ dedi. Wang Yi, ‘‘İki ülke ilişkilerindeki düşüşün durdurularak istikrar sağlanması, ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişme yoluna bir an önce dönmesi gerekiyor’’ ifadelerini kullandı.

Wang Yi, Çin-ABD ilişkilerinde daima sarsıntılar olacağını ve Çin’in bunu doğal karşılayacağını belirtirken, ‘‘Zira doğruyu ve yanlışı yargılamanın standardının kimin daha güçlü kollara sahip olduğuyla veya kimin sesinin yüksek çıktığıyla değil; Çin ile ABD arasındaki üç ortak bildirinin hükümlerine, zamanın gelişme ve ilerleme eğilimlerine uyulup uyulmadığıyla ilgili olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı. ABD’li Bakan Blinken “Dışişleri Bakanı'nın söylediklerine katılıyorum, hoş geldiniz” diyerek Wang Li’yi destekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Haziran ayında Çin'i ziyaret etmişti.

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