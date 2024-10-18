Çin ekonomisi 2024'ün üçüncü çeyreğinde %4,6 büyüme gösterdi

2024 yılının üçüncü çeyreğinde Çin ekonomisi %4,6 büyüme kaydetti. Bu oran, önceki çeyrekteki %4,7'lik büyümenin altında kalırken, hükümetin %5'lik yıllık hedefini de karşılamadı. Beklentiler %4,5 büyüme yönünde olsa da, piyasalarda daha güçlü bir toparlanma umut ediliyordu.

SANAYİ ÜRETİMİ VE PERAKENDE SATIŞLAR TOPARLANDI

Ekonomideki genel yavaşlamaya rağmen bazı göstergeler toparlanmaya işaret ediyor. Eylül ayında perakende satışlar yıllık %3,2 artış gösterdi. Ağustos ayında bu oran %2,1 olarak kaydedilmişti. Sanayi üretimi de Eylül ayında %5,4 artışla güçlü bir performans sergiledi. Ağustos ayında ise %4,5 artış yaşanmıştı.

İHRACAT VE İTHALAT YAVAŞLADI

Çin'in ihracatındaki büyüme ise yavaşladı. Eylül ayında ihracat %2,4 artarken, bu oran Ağustos'taki %8,7'lik büyümenin oldukça gerisinde kaldı. Aynı dönemde ithalat sadece %0,3 oranında artış gösterdi. Hem yurtiçi hem de yurtdışı talepteki zayıflık, büyüme üzerindeki baskıları artırıyor.

TEŞVİK TEDBİRLERİ BEKLENTİLERİ KARŞILAMIYOR

Çin hükümeti ve Çin Merkez Bankası, ekonomiyi desteklemek için yeni teşvik paketleri açıkladı. Ancak bu önlemler, piyasalarda beklenen etkiyi yaratmadı. Ekonomist Alicia Garcia Herrero, bu paketlerin büyük ölçüde emlak sektörüne odaklandığını belirterek, tüketici talebine yönelik bir etkisinin sınırlı olduğunu vurguladı.