Çin ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 5,4 büyüdü

Çin ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yıllık bazda yüzde 5,4 büyüme kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), Ocak-Mart 2025 döneminde, geçen yılın ilk çeyreğine göre yüzde 5,4 arttı.

İlk çeyrekteki büyüme oranı, hükümetin bu yıl "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin üzerinde gerçekleşti. GSYH ilk çeyrekte, 2024'nin son çeyreğine göre yüzde 1,2 artış kaydetti.

Çin ekonomisi, 2024'te yüzde 5 büyüyerek hükümetin "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü yıllık büyüme hedefini yakalamıştı. Hükümet bu yıl için de aynı oranda büyüme hedefi belirlemişti.

ABD'nin "karşılıklı tarife" artışları ve Çin'in karşılık vermesiyle tırmanan ticaret geriliminin yarattığı ekonomik belirsizlik ve dünya ekonomisinde durgunluk beklentilerinin yılın geri kalanında büyümeyi olumsuz etkileyebileceği öngörülüyor.

İç talepte artış

Mart ayı verileri, tüketimin ve üretimin yılın ilk iki ayına kıyasla daha hızlı arttığını gösterirken, gayrimenkul sektöründeki süregelen düşüş yatırımlardaki artışı olumsuz etkilemeyi sürdürdü.

Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, ilk iki aydaki yüzde 4'lük artışın ardından martta yüzde 5,9 yükseldi. Hükümet, tarife artışlarıyla engellenen dış talebi dengelemek amacıyla bu yıl iç talebi canlandırmaya yönelik politikalara öncelik vereceğini bildirmişti.

Çin'deki 2024'te perakende satışlar yüzde 3,5 artış gösterirken iç talepteki zayıflığın etkisi yıl boyunca hissedilmişti.

Sanayi üretiminin ivmesi yükseldi

Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,72 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 arttı. Sanayi üretimindeki artış, ilk 2 aydaki yüzde 5,9'luk artışın üzerine çıkarken üretim ivmesinin yükselişine işaret etti.

Ancak üretimdeki artışta, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük tarifelerini artıracağına yönelik beklentilerin etkisiyle artan ön sevkiyatları yetiştirmek üzere ihracata yönelik yapılan üretimin etkisi oldu. Çin'de sanayi üretimi 2024 genelinde 5,8 artış kaydetmişti.

Gayrimenkul yatırımlarındaki düşüş sürüyor

Öte yandan altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları, ilk 3 ayda yıllık yüzde 4,2 artarken, ilk 2 aydaki yüzde 4,1'lik artışın üzerine çıktı.

Gayrimenkul sektöründe son 3 yıldır süregelen düşüşün genel yatırımlar üzerindeki baskısı yeni yılda da devam etti. 2024 genelinde yüzde 10,6 düşüş kaydeden gayrimenkul yatırımları bu yılın ilk 3 ayında da yüzde 9,9 geriledi.

Çin'de sabit sermaye yatırımları 2024 genelinde yüzde 3,2 artmıştı.

İşsizlik ve kişi başı gelir

Ülkede şubat sonunda yüzde 5,4 olan kentlerdeki genel işsizlik oranı mart itibarıyla yüzde 5,2'e geriledi.

Kişi başına nominal gelir, ilk çeyrekte yıllık yüzde 5,5 artışla 12 bin 179 yuana (1660 dolar) çıktı. Kentlerde kişi başına gelir 15 bin 887 yuan (2 bin 162 dolar), kırsal bölgelerde ise 7 bin 3 yuan (953 dolar) oldu.

Çin'de yerel yönetimlerin borç problemleri, gayrimenkul sektöründeki düşüş, zayıf iç talep ve fiyat artışlarındaki deflasyon eğilimi gibi kronikleşen problemlere ek olarak bu yıl ABD'nin tarife politikasıyla artan dış belirsizliklerin de ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemesi bekleniyor.