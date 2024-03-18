Çin ekonomisinde kırılganlık sürüyor

Kaynak: Patronlardünyası
Çin ekonomisinde kırılganlık sürüyor
Çin ekonomisi 2024’te üretim, tüketim ve yatırımlarda toparlanma sinyalleri verirken, gayrimenkul sektöründeki süregelen düşüş ve yüksek genç işsizlik, kırılganlığı devam ediyor.

Ulusal İstatistik Bürosu (UİB), Ocak-Şubat 2024 dönemine ait sanayi üretimi, perakende satışlar, sabit sermaye yatırımları ve işsizlik rakamlarından oluşan veri setini yayımladı.
Yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,78 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin üretim çıktılarının hesaplandığı sanayi üretimi, ilk iki ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 artış gösterdi.
Tüketimin ölçüsü kabul edilen perakende satışlar, Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatilinde artan harcamaların etkisiyle yüzde 5,5 seviyesine kadar çıktı.
Altyapı, taşınmazlar, makine ve donanım harcamalarını içeren sabit sermaye yatırımları ise yıllık bazda yüzde 4,2 artış gösterdi.
GAYRİMENKUL YATIRIMLARINDAKİ DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Sabit sermaye yatırımları içinde gayrimenkul yatırımları 2023’ün aynı dönemine göre yüzde 9 azalış gösterirken 21 aydır devam eden düşüşünü devam ettirdi.
Diğer yandan özel sektör yatırımlarının ilk iki ayda yalnızca yüzde 0,4 artış göstermesi, iş dünyasındaki beklentilerin hala zayıf olduğunu işaret ediyor.
İŞSİZLİK
Ülkede kentlerdeki işsizlik oranı şubat sonu itibarıyla, 2023’ün sonuna göre 0,1 puan artış göstererek yüzde 5,3'e yükseldi.
16-24 yaş aralığındaki genç işsizlik 20223’ün sonuna kıyasla 0,3 puan gerileme kaydederek yüzde 14,6'ya düşse de hala yüksek seviyelerde seyrediyor.

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