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Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu

Pekin yönetimi, Güney Kore ve Japonya'nın Çin'den gelen yolculara uyguladığı COVID-19 tedbirlerine karşılık olarak bu ülke vatandaşlarına vize vermeyi durdurmasının ardından liman vizesi vermeyi ve kısa süreli vizesiz geçiş hakkı tanımayı da durdurdu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 22:52
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Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu

Çin, Güney Kore ve Japonya'dan kısa süreli vizesiz geçişleri de durdurdu
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Çin Ulusal Göç İdaresinden yapılan açıklamada, "Çin vatandaşlarına yönelik ayrımcı giriş kısıtlama tedbirlerine yanıt olarak", hava ve gemi taşımacılığı personeline verilen liman vizeleri ile 72 ila 144 saat süreyle tanınan vizesiz geçiş hakkının askıya alındığını bildirildi.

Çin'in Güney Kore ve Japonya Büyükelçilikleri, dün, tedbirlere karşılık olarak, bu ülkelerin vatandaşlarına iş, turizm, sağlık ve genel amaçlı vize vermeyi durdurduğunu bildirmişti.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çin'in kararından "üzüntü duyduklarını" belirterek, "Hükümetin karantina tedbirlerini güçlendirme kararı bilimsel ve objektif gerekçelere dayanmaktadır. Çin tarafı ile yakın iletişimi sürdürerek, hükümetimizin pozisyonunu bir kez daha aktaracağız" ifadelerini kullanmıştı.

"Karşılıklılık esasına uygun değil"

Japonya'nın Çin Büyükelçiliği ise bugün yaptığı açıklamada, vize durdurma tedbirinin "karşılıklılık esasına uygun olmadığı" eleştirisinde bulundu.

Söz konusu tedbirlerin salgın kontrol amaçlı olduğu, ayrımcılık iddiasının doğru olmadığını savunan Büyükelçiliğin açıklamasında, "Çin'in vizeleri siyasi sebeplerle durdurmasının COVID-19 salgınıyla ilgisi bulunmamaktadır. Bu durumu protesto ediyor ve Çin'den tedbiri geri çekmesini talep ediyoruz" değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Pekin yönetiminden enfeksiyon sayılarına ve salgın tablosuna ilişkin daha açık veri paylaşması talep edildi.

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