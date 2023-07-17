Çin iç savaşın sürdüğü Sudan'a insani yardım paketini açıkladı

Çin, Sudan'a 1 milyon 390 bin dolar değerindeki insani yardım yaptığını duyururken en kısa sürede gıda yardımı da göndereceğini açıkladı.

Çin iç savaşın sürdüğü Sudan'a insani yardım paketini açıkladı

Çin, 15 Nisan'dan bu yana ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmaların yaşandığı Sudan'a yaklaşık 1 milyon 390 bin dolarlık insani yardım gönderdi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (CIDCA) tarafından yapılan açıklamada, Sudan'a gönderilen insani yardımın dün Şanghay'dan yola çıktığı bildirildi.

GIDA YARDIMI DA YAPACAK

Açıklamada, yaklaşık 1 milyon 390 bin dolar değerindeki insani yardımın tıbbi malzeme içerdiği belirtilerek en kısa sürede gıda yardımının da gönderileceği ifade edildi.

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Dai Bing, 14 Temmuz'da Sudan'daki çatışmaların sonlandırılması çağrısında bulunmuştu.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR

Sudan ordusu, bir zamanlar desteklediği ancak bağımsız ve paralel bir ordu gibi davranması nedeniyle tehdit olarak gördüğü Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK), 2 yıl içinde tamamen orduya entegresini istemişti.

HDK'nin ise sivil hükümetin ardından yaklaşık 10 yıla yayılan bir süreçte bunu kabul edebileceğini açıklamasıyla başlayan söz savaşı ve gerginlik, 15 Nisan sabahı taraflar arasında başkent Hartum ve çeşitli şehirlerde silahlı çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Sağlık Bakanlığı ve Birleşmiş Milletlerin son açıklamalarına göre, çatışmalarda 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti, on binlerce kişi yaralandı ayrıca ülke içinde ve dışında 3 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

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