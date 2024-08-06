Çin ikinci konut kompleksinin inşaatı için bütçeyi onayladı

İkinci konut kiralama kompleksi, Çin Devlet İnternet Portalında yayınlanandı.

Kamu oyuyla paylaşılan 570 No'lu Hükümet Kararına uygun olarak Çin-Belarus Sanayi Bölgesi'nde inşaat bir an önce başlayacak.

Endüstriyel Park Geliştirme Şirketi'nin, Çin-Belarus Sanayi Bölgesi'nde ikinci bir konut kiralama kompleksinin inşaatı projesinin uygulanması için teknik ve ekonomik destek alıcısı olarak atandı.

Söz konusu şirket, masrafları kendisine ait olmak üzere tasarım dokümantasyonu geliştiriyor, şantiye hazırlıyor ve altyapı inşa ediyor.

Kararnamede konut inşaatının ne kadara mal olacağı veya doğrudan Çin'den ne kadar tutar alınacağı belirtilmiyor.

Çin'den mali yardım da alan sanayi bölgesinin arazisine daha önce 156 daireli evler inşa edilmişti. Yeni projede ayrıca postane, mağaza, eczane ve ilk yardım istasyonu da bulunacak.

Açıklamada ayrıca genel olarak 2025 yılına kadar 2.000 daire, 2 anaokulu, okul, klinik, alışveriş ve eğlence merkezi içeren bir ev inşa edilmesinin planlandığı belirtiliyor.

Çin-Belarus Sanayi Bölgesi yetkililerinden yapılan açıklamada ise "Üretim kapasitesi açısından hizmet altyapısı 5 milyon nüfuslu bir şehrinkine eşdeğerdir ve büyümeye devam edecektir" ifadesi kullanıldı.