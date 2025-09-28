Çin ile Rusya arasındaki gizli anlaşma sızdırıldı: Küresel piyasalar diken üstünde

İngiltere merkezli savunma ve güvenlik forumu Birleşik Hizmetler Kraliyet Enstitüsü'nün (RUSI) analizine göre Rusya, Çin'e sattığı askeri teçhizat ve teknoloji ile Tayvan'a yönelik olası bir işgal harekâtının hazırlıklarına destek sağlıyor.

RUSI'nin Black Moon (Kara Ay) adlı "hacktivist" grup tarafından sızdırılan belgelere dayandırdığı analizde, Rusya ile Çin arasında yüksek irtifa paraşüt sistemleri ve amfibi hücum araçlarını kapsayan anlaşma, Çin'in hava indirme yeteneklerini geliştirmesine ve potansiyel bir işgal senaryosunu hızlandırması ile sonuçlanmaya gebe duruyor. Çin, Tayvan'ı kendi toprağı olarak görüyor ve ada yönetimini güç kullanarak da olsa kontrol altına almayı çoktandır göze almış durumda.

Çin - Tayvan gerilimi ardında yatan gerçekler

STRATEJİK ORTAKLIK VE ASKERİ TRANSFER

Black Moon üyeleri tarafından sızdırılan belgelerde Rusya'nın Çin'e 37 hafif amfibi hücum aracı, 11 amfibi anti-tank aracı ve 11 adet zırhlı personel taşıyıcısının satışının yanı sıra, Rus uzmanların Çin'de eğitim vermesini de içeren 210 milyon dolar değerindeki bir anlaşmanın detayları yer alıyor.

Uzmanlar, Rusya'nın bu iş birliğinden hem askeri sanayisini finanse etmek hem de ABD'yi Tayvan konusunda meşgul ederek Ukrayna'daki savaş üzerindeki baskıyı azaltmak için stratejik çıkar sağlama amacında olduğunu belirtiyorlar.

Çin, Tayvan ve ABD’ye meydan okudu: Pasifik Okyanusu'nda süpersonik kabus

Tayvan, yalnızca birkaç ülke tarafından tanınmasına rağmen, küresel ekonomi için hayati öneme sahip. Güney Çin Denizi'nin bu küçük ada ülkesi dünyanın en gelişmiş yarı iletken çiplerinin yaklaşık %90'ını üretiyor. Uzmanlar Tayvan'a yönelik bir işgal girişiminin küresel ekonomiye 10 trilyon dolar gibi çok ciddi bir meblağa mal olabileceği tahmin ediliyor.