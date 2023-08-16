Çin, Japonya Başbakanını protesto etti

Çin, Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun, bazı Japon savaş suçlularının mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na adak göndermesini kınadı.

KAYNAK: AA
Çin, Japonya Başbakanını protesto etti

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Kişida'nın söz konusu eyleminin Japonya'nın tarihsel sorunlara yönelik hatalı tutumunu bir kez daha ortaya koyduğunu savundu.

Sözcü Vang, eylemi kınadıklarını ve Japonya'yı protesto ettiklerini bildirdi.

Japonya'nın koşulsuz tesliminin yıl dönümü olan 15 Ağustos'un, "Çin halkının diğer dünya halklarıyla birlikte Japon faşizmini ve askeri saldırganlığını yenilgiye uğrattığı tarih olduğunu" ifade eden Vang, Yasukini Tapınağı'nın Japon militarizminin yol açtığı savaşların sembolü olduğunu belirtti.

Vang, Japonya'nın Asya'daki komşularıyla ilişkilerini düzeltmesi ve normalleştirmesi için tarihle yüzleşmesi ve hesaplaşması gerektiği vurgulayarak, "Japon tarafına tarihten ders çıkarmasını, militarizmle bağlarını geride bırakarak barışçı kalkınma yoluna bağlı kalmasını ve Asyalı komşularıyla uluslararası toplumun güvenini kaybetmesine yol açacak adımlardan kaçınmasını salık veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan Kişida, A-sınıfı savaş suçlarından hükümlü 14 askerin mezarlarının bulunduğu tartışmalı Yasukuni Tapınağı'na adak göndermiş, Ekonomi Güvenliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Takaiçi Sanae'nin yanı sıra aralarında bazı eski bakanların da bulunduğu yetkililer tartışmalı Yasukini Tapınağı'na ziyaret gerçekleştirmişti.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Şener Üşümezsoy bu defa İstanbul depreminin nerede olacağını açıkladı
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Litresini 35 liraya satıyorlar. Almanlara rakip oldular
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
Devlet okulları ve devlet hastaneleri parasızmış
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2023 KYK burs/ kredi başvuruları ne zaman?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 58 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi Güncel
Habur Gümrük Kapısı'nda 245 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kelek otu baş ağrılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kelek otu baş ağrılarına iyi geliyor
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy askeri birlikleri ziyaret etti Dünya
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy askeri birlikleri ziyaret etti
Gripten kurtulmanın en kolay yolu Sağlık
Gripten kurtulmanın en kolay yolu
Her 4 ölümden 1’inin nedeni bu Sağlık
Her 4 ölümden 1’inin nedeni bu
Ramos'tan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle Spor
Ramos'tan Galatasaray taraftarını heyecanlandıracak hamle
Hipertansiyonda son durum Sağlık
Hipertansiyonda son durum