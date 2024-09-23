Çin Merkez Bankası'ndan sürpriz karar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin Merkez Bankası'ndan sürpriz karar

Çin Merkez Bankası (PBoC), 23 Eylül 2024 tarihinde beklenmedik bir şekilde 14 günlük ters repo faiz oranını 10 baz puan indirerek %1,95'ten %1,85'e çekti.

Çin Merkez Bankası, bu hamleyle birlikte piyasaya 74,5 milyar yuan likidite enjekte ettiğini açıkladı. Ayrıca 7 günlük ters repolar aracılığıyla piyasaya 160,1 milyar yuan daha sürdü ve bu işlemlerde faiz oranını %1,7'de sabit tuttu. Bu adımlar, geçtiğimiz hafta kilit kredi faiz oranlarının Temmuz ayındaki sürpriz indirimlerin ardından rekor düşük seviyelerde tutulması kararını takip etti. Ayrıca, Temmuz ayında 7 günlük ters repo faiz oranında yapılan 10 baz puanlık indirime de paralel bir hamle oldu. Bu hareketin, 1 Ekim’de başlayacak ve 7 gün sürecek Ulusal Gün Tatili öncesinde alındığı bildirildi.

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Çin Merkez Bankası, uzun tatiller öncesinde genellikle 14 günlük vadeli krediler sağlıyor. Benzer bir uygulama, Şubat ayında bir haftalık Çin Yeni Yılı tatili öncesinde de görülmüştü. Ağustos ayındaki zayıf ekonomik verilerin ardından Çin’in bu yıl %5 civarında hedeflenen büyüme oranını kaçırabileceği endişelerinin artması üzerine, merkez bankası ek politika adımları hazırladığını işaret etmişti.

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