Çin, metaloid ihracatını kısıtladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin, metaloid ihracatını kısıtladı

Çin, kızılötesi füzelerde, nükleer silahlarda ve gece görüş gözlüklerinde kullanılan metaloidin tedarik ve üretiminde lider konumda.

Çin, Batı ile artan ticaret savaşının ortasında stratejik metallerin ihracatını sınırlama çabalarının son adımı olarak, ulusal güvenlik nedenleriyle antimon sevkiyatlarını kısıtlayacak. Korumacı önlem 15 Eylül'de yürürlüğe girecek.

Reuters, aracı kurum CICC'ye atıfta bulunarak parlak gri metaloidin en büyük uygulamasının alev geciktirici olarak olduğunu ve bunun 2023'te küresel kullanımın yaklaşık yarısını oluşturduğunu söyledi.

Reuters'in haberine göre, yaklaşık %20'si güneş hücrelerinin performansını iyileştirmek için fotovoltaik cam yapmak için kullanılırken, geri kalanı kurşun-asit pillerde kullanılıyor.

Antimon ayrıca kızılötesi füzeler, nükleer silahlar ve gece görüş gözlükleri gibi askeri ekipmanlarda ve mermi ve tanklar için sertleştirici madde olarak da kullanılır.

Çin Ticaret Bakanlığı (MoC) ve Gümrük Genel İdaresi, Perşembe günü yaptıkları açıklamada, şirketlerin antimon cevheri yatakları, oksitler ve hidritler, indiyum antimonürleri ve organo-antimon bileşikleri ile altın-antimon ayırma teknolojisini ihraç etmek için hükümetten izin almaları gerektiğini belirtti.

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