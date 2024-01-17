Çin nüfusu üst üste 2 yıldır azalıyor

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Murat Öztürk
Çin nüfusu üst üste 2 yıldır azalıyor
Çin'de doğum oranlarının düşüşü ve ölüm oranlarının yükselmesiyle birlikte 2023'te de nüfus azaldı. Bunun üst üste 2 yıldır devam ettiği bildirildi.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan ancak yakın zamanda bu unvanı Hindistan'a kaptırması beklenen Çin, 2 yıldır üst üste nüfusta azalma yaşandığını açıkladı.

Çin hükümeti yaptığı açıklamada, doğum oranlarının düşüşü ve Kovid yasaklarının kaldırılmasından sonra ölüm oranlarının yükselmesine bağlı olarak 2023'te nüfuslarına azalma yaşandığını belirtti.

Ölüm sayısı geçen yıla göre iki kattan fazla artarak 690 bin artarak 11,1 milyona yükseldi. Demograflar, geçen yılın sonunda başlayan ve geçen yılın Şubat ayına kadar devam eden Kovid-19 salgınları nedeniyle ölümlerde keskin bir artış bekliyorlardı. İstatistik bürosu, ülkenin toplam nüfusunun ise 1,4 milyar olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili konuşan uzmanlara göre Çin, nüfusunun giderek yaşlanacağı, çalışma çağındaki nüfusun payının giderek daralacağı uzun vadeli bir demografik değişime tahmin ediliyor.

Nüfus artış hızının 2016'dan bu yana azaldığı Çin'de ileri yıllarda nüfusun daha hızlı azalacağı tahmin ediliyor.

Çin hükümeti, 1980'lerden itibaren aşırı nüfus artışıyla mücadele etmek için yürürlükte olan "tek çocuk" politikasını terk ederek önce 2016'da çocuk sahibi olma sınırını 2'ye çıkarmış, 2021'de ise ailelerin 3 çocuk sahibi olmasına izin veren yasa değişikliğini kabul etmişti.

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