Çin piyasalarında endişeler artıyor: Hang Seng haftaya düşüşle başladı

Pazar günü, Hang Seng Endeksi 72 puan düşerek yüzde 0.4'lük bir kayıpla 19,688 puana geriledi. Endeks, sabah saatlerinde biraz yükselmişken, sektörler genelinde yaşanan kayıplar nedeniyle kapanışa doğru düşüşe geçti. Çin piyasalarındaki zayıf performans, yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi ve endeks, son üç ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu, dördüncü gün üst üste yaşanan kayıp oldu.

Çin ekonomisinin toparlanmasının yavaşlaması ve dış ticaret risklerinin arttığına dair endişeler, yatırımcıların tedirgin olmasına yol açtı. Özellikle eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönmesiyle birlikte, dış ticaret politikalarındaki belirsizlikler de gündemi meşgul etti. Ancak, Çin'deki özel sektör anketi, hizmet sektörünün Aralık ayında son yedi ayın en büyük artışını gösterdiği bilgisini sağladı. Yine de, yurtdışından gelen siparişlerin azalması ve maliyet baskılarının artması, bu olumlu verinin etkisini sınırladı.

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Buna karşın, Çin borsalarının açılmasının daha da ilerletilmesi adına, Şanghay ve Şenzhen borsaları geçtiğimiz hafta sonu yabancı kuruluşlarla bir araya geldi. Bu toplantılarda, Çin hisse senedi piyasalarının daha da açılacağı vurgulandı. Ancak, borsadaki ana şirketlerden Tencent Hlds. ve Meituan sırasıyla yüzde 1.2 ve 2.2 oranında değer kaybetti. Diğer dikkat çeken kayıplar ise JD Logistics (-%6.7), Pop Mart Intl. (-%5.7) ve China Hongqiao Group (-%3.7) oldu.

Öte yandan, Xpeng Inc., Volkswagen ile imzaladığı anlaşma sonucunda Çin’de ultra hızlı elektrikli araç şarj ağları kurma konusunda işbirliği yapmayı kabul etti. Bu gelişme, Xpeng’in hisselerinin yüzde 3.1 oranında yükselmesini sağladı.

Çin piyasalarındaki genel belirsizlikler, yatırımcılar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken, teknolojik gelişmeler ve dış ticaret politikalarındaki değişimler, piyasalardaki dalgalanmayı artırıyor.