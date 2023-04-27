Çin sanayisi kan kaybetmeye devam ediyor

Çin'de sanayi şirketlerinin karı, geçtiğimiz yılın ilk çeyreğine göre yüzde 21,4 düştü. Asya devi otomotiv ve enerji sektörlerinde yeniden yükselişe geçti.

Çin sanayisi kan kaybetmeye devam ediyor

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UİB) verilerine göre, yıllık cirosu 20 milyon yuanın (yaklaşık 2,9 milyon dolar) üzerindeki sanayi işletmelerinin toplam karları, Ocak-Mart 2023'te toplam 1,52 trilyon yuan (yaklaşık 220 milyar dolar) oldu.

İlk 3 ayda sanayi kuruluşlarının toplam gelirleri yüzde 0,6 ve giderleri yüzde 22 artarken, karları 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 21,4 azaldı.

Artan otomobil satışları ve üretimle martta otomotiv sektörünün toplam karlılığı, ilk 2 aydaki yüzde 41,7'lik düşüşün ardından martta yüzde 9,1 yükseldi.

Martta enerji sektörünün karlılığı, yıllık bazda yüzde 41,9 arttı.

Çin'de sanayi kuruluşlarının karı 2022'de önceki yıla göre yüzde 4 azalmıştı.

Öne Çıkanlar
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi
Balıkesir’de kulübe bile bulunmayan zeytinliğe onarım görünümlü inşaat ihalesi verildi
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Son Haberler
Yandaş İbrahim Karagül'ün yalanı elinde patladı. Bahçeli’nin eski mitingini yeni miting gibi paylaştı Siyaset
Yandaş İbrahim Karagül'ün yalanı elinde patladı. Bahçeli’nin eski mitingini yeni miting gibi paylaştı
D-100’de tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı Güncel
D-100’de tır ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Kastamonu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu Güncel
Kastamonu’da dolu ve sağanak yağış etkili oldu
İsrail güçleri Eriha'yı 6 gündür kuşatma altında tutuyor Dünya
İsrail güçleri Eriha'yı 6 gündür kuşatma altında tutuyor
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belli oldu Siyaset
Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'deki konuşma sıraları belli oldu
Paris Hilton ilk kez konserde canlı olarak şarkı söyleyecek Magazin
Paris Hilton ilk kez konserde canlı olarak şarkı söyleyecek
CHP Pamukkale ilçe başkanı genel merkezin talebiyle istifa etti Siyaset
CHP Pamukkale ilçe başkanı genel merkezin talebiyle istifa etti