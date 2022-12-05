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Çin sıfır vaka politikası için yeni önlemler açıklayacak

Çin’de 2012'den bu yana karşılaşılan en büyük halk ayaklanmalarından biri olan "Sıfır vaka" karşıtı gösteriler sonrasında Pekin’in Çarşamba günü söz konusu politikayı esnetecek 10 yeni madde açıklaması bekleniyor.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 17:11
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Çin sıfır vaka politikası için yeni önlemler açıklayacak
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İngiliz haber ajansı Reuters'ın geçtiği bir habere göre 2020 yılında başlayan Kovid-19 salgını sonrasında sıkı bir "sıfır vaka" uygulamasına geçen Çin, çarşamba günü bu uygulamalarda yeni esmene önlemleri duyurabilir.

Çin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi'deki yangında 10 kişinin hayatını kaybetmesi ardından "sıfır vaka" politikasına karşı protestoların başlamasıyla 20 maddelik bir esneme uygulaması açıklamıştı. Reuters, Pekin’in bunun üzerine 10 madde daha açıklayabileceğini yazdı.

'SIFIR VAKA' POLİTİKASI

Vaka sayısının nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerini bazı esnetmelere rağmen uygulamaya devam ediyor.

Çoğu ülke virüsle belirli bir uyum içinde yaşamaya, hayatın akışını ve ekonomik faaliyetleri aksatacak kontrol tedbirlerinden kaçınmaya yönelik stratejileri benimserken Çin, salgının başından beri başvurduğu kısıtlayıcı tedbirleri sürdürmeye devam ediyor.

PROTESTOLAR

Çin'de gaz zehirlenmesi yaşayan ve "sıfır vaka" politikasının uygulanış biçimi nedeniyle hastaneye yetiştirilemediği için hayatını kaybeden üç yaşındaki çocuğun ardından da bu sefer de halk yangında hayatını kaybedenlerin öfkesini yaşamaya devam ediyor.

Çin'de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumçi kentinde Kovid-19 nedeniyle karantinaya alınan apartmanda çıkan yangında 10 kişi yaşamını yitirmişti. Sosyal medyada, binanın Kovid-19 salgını nedeniyle karantina altında olmasından ötürü apartman sakinlerinin içeride mahsur kaldığı paylaşımında bulunulurken, uygulanan tedbirler nedeniyle itfaiyenin de bölgeye geç ulaşmasına tepkiler ise çığ gibi büyüyerek ülke genelinde protestolara dönüşmüştü.

Protestolara katılanlar, "Kahrolsun Şi Cinping, kahrolsun Çin Komünist Partisi" sloganları atmıştı.

"Sıfır vaka" politikası nedeniyle yaşanan bu protestolar Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in göreve geldiği 2012 yılından bu yana meydana gelen en büyük kitlesel hareket olarak kayıtlara geçti. Hatta böylesi kitlesel bir hareket 1989 Tiananmen Meydanı hareketinden bu yana görülmemişti.

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