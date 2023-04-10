﻿Çin, Tayvan çevresinde tatbikat yaptı. ABD bölgeye savaş gemisi gönderdi

Editör: Özlem Kıral

Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in ABD ziyareti sonrası Çin ile Tayvan arasındaki gerilimin dozu giderek artıyor. Çin ordusu 3 gündür Tayvan çevresinde geniş bir askeri tatbikat yapıyor. Bölgedeki gerilim tırmanıyor.

Tayvan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu sabah erken saatlerde 70 Çin uçağı ve 11 savaş gemisinin tatbikat için bölgeye gönderildiğini bildirdi. Çin uçakları tampon bölge görevi gören Tayvan hava sahasını hafta sonu ihlal etmişti.

Öte yandan uzmanlar, tatbikatları Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen'in ABD'ye yaptığı ziyaret ve Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile görüşmesinin ardından Çin’in Tayvan’a gözdağı vermesi olarak yorumladı.

Çin ile Tayvan arasında artan gerilimin ortasında ABD ise, USS Milius muhripini Güney Çin Denizi'ndeki bir göreve gönderdi.