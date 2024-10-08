Çin, Türkiye’den neden şikayetçi oldu? İki ülke arasında yeni kriz

Türkiye, Haziran ayında Çin'den ithal edilen tüm araçlara ek vergi uygulamaya başlamıştı. Eylül ayında ise bu uygulama, şarj edilebilir hibrit araçları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu düzenlemeler, Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşan Çinli otomobil üreticilerinin tepkisine yol açtı ve Çin hükümetini harekete geçirdi.

"AYRIMCI ÖNLEMLER"

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, şarj edilebilir hibrit araçlara getirilen ek gümrük vergilerinin 'ayrımcı önlemler' olduğunu savunarak, Türkiye'nin DTÖ kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Bakanlık, bu ek vergileri 'tipik bir korumacı önlem' olarak nitelendirirken, Türkiye'nin DTÖ yükümlülüklerine uyarak 'derhal hatalı uygulamalarını düzeltmesini' talep etti.

DTÖ, Çin'in şikayeti üzerine ticari anlaşmazlıkları incelemeye alacak. 'Uyuşmazlık mekanizması' sürecini başlatan DTÖ'nün, taraflar arasında 'konsültasyon' (görüş alma süreci) yapması bekleniyor.