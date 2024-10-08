Çin, Türkiye’den neden şikayetçi oldu? İki ülke arasında yeni kriz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Çin, Türkiye’den neden şikayetçi oldu? İki ülke arasında yeni kriz

Türkiye'nin Çin'den ithal edilen otomobillere uyguladığı ek vergi düzenlemeleri, Çin'in tepkisini çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay, şarj edilebilir hibrit araçlara getirilen ek vergiler de bu tepkileri artırdı. Çin Ticaret Bakanlığı, Türkiye'nin bu yeni vergileri nedeniyle Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayette bulunduğunu açıkladı.

Türkiye, Haziran ayında Çin'den ithal edilen tüm araçlara ek vergi uygulamaya başlamıştı. Eylül ayında ise bu uygulama, şarj edilebilir hibrit araçları da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu düzenlemeler, Türkiye'de yüksek satış rakamlarına ulaşan Çinli otomobil üreticilerinin tepkisine yol açtı ve Çin hükümetini harekete geçirdi.

"AYRIMCI ÖNLEMLER"

Çin Ticaret Bakanlığı sözcüsü, şarj edilebilir hibrit araçlara getirilen ek gümrük vergilerinin 'ayrımcı önlemler' olduğunu savunarak, Türkiye'nin DTÖ kurallarını ihlal ettiğini öne sürdü.

Bakanlık, bu ek vergileri 'tipik bir korumacı önlem' olarak nitelendirirken, Türkiye'nin DTÖ yükümlülüklerine uyarak 'derhal hatalı uygulamalarını düzeltmesini' talep etti.

DTÖ, Çin'in şikayeti üzerine ticari anlaşmazlıkları incelemeye alacak. 'Uyuşmazlık mekanizması' sürecini başlatan DTÖ'nün, taraflar arasında 'konsültasyon' (görüş alma süreci) yapması bekleniyor.

Son Haberler
Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firmayı Mustafa Sarıgül açıklıyor!
Köfteye domuz eti karıştıran ünlü firmayı Mustafa Sarıgül açıklıyor!
Akrabaların dedikodusu cinayetle bitti
Akrabaların dedikodusu cinayetle bitti
100 bin TL'nin aylık getirisi kanatlandı. Hangi banka ne kadar faiz veriyor
100 bin TL'nin aylık getirisi kanatlandı. Hangi banka ne kadar faiz veriyor
Kayseri'nin Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi verildi
Tomarza’da öğrencilere trafik eğitimi
Ünlü mafyanın kasası İstanbul'da bir elektrikçi dükkanı çıktı
Ünlü mafyanın kasası İstanbul'da bir elektrikçi dükkanı çıktı