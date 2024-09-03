Çin ve Rusya'nın asimetrik dostluğu. Asya'da hakimiyet savaşları

Her enerji veya silah ticareti anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'ndeki ortak veto ile Rusya ve Çin'in bir ittifak oluşturup oluşturmadığı sorusu daha da belirginleşiyor. Bu iki devletin Batı'nın siyasi değerlerine ve normlarına karşı ortak muhalefeti ve ABD'nin üstünlük iddiasını reddetmeleri, yorumcuları yakın bağlarını liberal uluslararası düzene karşı temel meydan okuma olarak görmeye yöneltiyor.

Bobo Lo, Lowy Enstitüsü'nün son makalesi olan A Wary Embrace'de gerçek bir Moskova-Pekin İttifakı olasılığına şüpheyle yaklaşmaya devam ediyor. İki devletin koordineli bir jeopolitik güç olarak hareket etmediğini, ancak bencil ulusal çıkarlar tarafından yönlendirilmeye devam ettiğini savunuyor.

Lo'ya göre, derinleşen Çin-Rusya işbirliğine rağmen, ilişkinin temel karakteri Soğuk Savaş sonrası uzlaşmadan bu yana stabilitesini muhafaza ediyor. Makale Moskova ve Pekin'in ilişkilerinin benzeri görülmemiş kalitesine vurgu yapması, stratejik iletişimin bir unsuru olarak hizmet ediyor. Yakın karşılıklı bağların imajını inşa eden her iki devlet de öncelikle Batı'ya göre göreceli konumlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

Rusya-Çin ilişkisinin bu şekilde teşhis edilmesi, Moskova-Pekin iş birliğinin evrimine adaletli davranmıyor. Küresel mali krizden bu yana Rusya, Çin'in üç boyutta da artan gücüne yavaş yavaş boyun eğdi: ikili, bölgesel ve küresel. Bu büyük değişim Bobo Lo'nun analizinde hesaba katılmamış durumda. İki devlet arasındaki artan asimetri, Moskova'yı Pekin ile iş birliğini derinleştirmekten alıkoymadı - Çin'in yükselişini dengelemek veya en azından ona karşı önlem almak yerine, Rusya onu daha da yakın bir şekilde benimsemeyi seçti.

2000'lerin ortalarında, daha yakın bağlar geliştirmenin önünde çok sayıda engel vardı. Rusya, Çin'e bağımlılıktan kaçınmak için gerçek girişimlerde bulundu. Moskova, Asya'ya petrol ve gaz ihracatını planlarken Japonya, Güney Kore ve diğer potansiyel müşterilere ulaştı. Rusya ayrıca Çin'e en gelişmiş silahları sağlamak istemedi ve bu da silah ticaretinde bir çıkmaza yol açtı. Ayrıca, Çin'in Rus askeri teknolojisini tersine mühendislik girişimlerine olan hoşnutsuzluğunu da dile getirdi . Moskova, Çin'in Orta Asya'daki artan etkisinden rahatsız oldu ve kendisini Doğu Asya siyasetinin tam teşekküllü bir katılımcısı olarak kurarak Pekin'i dengelemeye çalıştı.

Rusya - Çin ittifakı dağılıyor. Blinken Xi görüşmesi sonrası şok gelişme

Bugün, Rusya'nın Asya ile bağları jeopolitik, güvenlik ve savunma iş birliği, ticaret, silah satışları ve enerji ihracatı gibi birçok alanda Çin merkezlidir. Rusya, Çin'e gelişmiş silah ihracatını yeniden başlattı . Mevcut ve planlanan petrol ve gaz boru hatları çoğunlukla Çin'e gidiyor. Rusya artık Çin'in en büyük ham petrol tedarikçisi konumunda. Ortak deniz tatbikatları her şeyden önce Pekin'in stratejik ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. Çin ile giderek yakınlaşan ilişkilerin beklenmeyen sonucu, Rusya'nın diğer Asya devletleriyle daha derin bağlar kurma kapasitesinin azalması oldu. Aslına bakılırsa bu gelişme Moskova'nın Doğu'ya yönelme politikasını sekteye uğrattı.

Rusya'nın Çin üstünlüğüne boyun eğmesi Orta Asya'da daha da belirgin hale geldi. Pekin, Orta Asya devletleri için kilit ekonomik ortak olarak kendini kanıtladı ve Moskova'nın bölge üzerindeki nüfuzunu ciddi şekilde azalttı. Çin yeni petrol ve gaz boru hatları inşa etti ve pazarını Orta Asya enerji kaynaklarına açtı. Çin, Orta Asya gaz kaynaklarının çoğunu kendi ihtiyaçları için kilitledi ve bu rolde Rusya'nın yerini aldı . Pekin'den alınan krediler, Türkmenistan'ın sözde 2009 'gaz savaşı' sırasında Rus baskısına direnmesini sağladı . Rusya, Avrasya Ekonomik Birliği biçiminde bölgesel bir ekonomik blok oluşturarak Orta Asya siyasetinde inisiyatifi yeniden ele geçirmeye çalıştı ancak Çin'in İpek Yolu Ekonomik Kuşağı projesiyle karşı karşıya kalan Moskova sonunda pes etti ve iki devlet projelerini uzlaştırmayı kabul etti . Çin'in Orta Asya'daki başarıları, Rusya'nın Doğu Asya'daki etkileyici olmayan sicili ile karşılaştırıldığında daha da keskindir.

Çin - Rusya işbirliği büyük devletlere rol model olabilir mi?

Rusya'nın Çin ile ilişkilerindeki asimetriye uyum sağlaması, Moskova'nın Ukrayna ve genel olarak Doğu Avrupa konusunda Avrupa Birliği ile yaşadığı çatışmayla tam bir tezat oluşturuyor. Rus politikacıların, diğer devletlerin niyetlerinden ziyade yeteneklerine tepki verdikleri Realpolitik geleneğini takip etmekten gurur duymaları göz önüne alındığında, bu durum daha da şaşırtıcı. Rus elitinin Çin ile ilişkilerde artan eşitsizliği kabul etmeye hazır olması, karşılıklı öğrenme sürecine atfedilebilir. İlişki, birkaç zorlu testten sağ çıktı: Çin'in Orta Asya'da kilit oyuncu olarak ortaya çıkışı, Barack Obama döneminde Rus-Amerikan yeniden yapılanması, Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Avrasya'daki iki bölgesel girişimin kesişmesi. Pekin, Moskova'yı Çin'in yükselişinin Rusya'nın yönetici elitleri için bir tehdit oluşturmadığına ikna etmeyi başardı. Özdenetim ve Rusya'nın çıkarlarını dikkate almaya yönelik bir miktar isteklilik gösteren Çinli politikacılar, Tukidides tuzağına düşmekten başarıyla kaçındı ve giderek üstünlük sağladıkları eski bir büyük güçten gelen tepkiyi engelledi.